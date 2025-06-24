استعد من دلوقتي | مواعيد اختبارات القدرات 2025 لطلاب الثانوية العامة.. التفاصيل الكاملة

يبحث طلاب الثانوية العامة 2025 عن تفاصيل خوض اختبارات القدرات اللازمة للالتحاق بعدد من الكليات التي تشترط اجتياز هذه الاختبارات ضمن منظومة تنسيق الجامعات 2025.

وأكد مصدر مسؤول لـ"صدى البلد" أن اختبارات القدرات 2025 ستبدأ عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، على أن يتم التسجيل الإلكتروني من خلال موقع التنسيق الرسمي التابع للوزارة.

الكليات التي تتطلب أداء اختبارات القدرات 2025:

كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

كليات الفنون التطبيقية (جامعات حلوان، دمياط، بنها، بني سويف).

كلية التربية الموسيقية – جامعة حلوان (الزمالك).

كلية التربية الفنية – جامعة حلوان (الزمالك).

كلية التربية الفنية – جامعة المنيا.

كليات التربية الرياضية بجميع الجامعات.

وأوضح المصدر أن الطالب يمكنه التقدم لاختبارات القدرات في أكثر من كلية، لكن لا يُسمح له بأداء نفس الاختبار أكثر من مرة.

ويتعين على الطلاب الراغبين في خوض هذه الاختبارات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، وطباعة إيصال التسجيل والتوجه به إلى مقر الكلية في الموعد المحدد لأداء الاختبار.

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات 2025:

1. الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني: tansik.digital.gov.eg

2. تسجيل البيانات واختيار الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات قدرات

3. تحديد الموعد المناسب وطباعة إيصال التقديم

4. التوجه للكلية في الموعد المحدد لأداء الاختبار

وتعد اختبارات القدرات أحد الشروط الأساسية للالتحاق بهذه الكليات، نظرًا لطبيعة الدراسة بها التي تعتمد على مهارات خاصة سواء فنية أو بدنية أو موسيقية، ويُراعى أن تكون نتائج هذه الاختبارات معتمدة وموثقة قبل بدء مراحل التنسيق الرسمية.