بالأرقام | كيف تطور الاهتمام بقطاع الصحة بعد ثورة 30 يونيو؟|فيديو

كشف عبد الصمد ماهر، صحفي متخصص في أخبار وزارة الصحة، عن تحول جذري في قطاع الصحة المصري بعد ثورة 30 يونيو، مشيراً إلى أن الثورة كانت نقطة تحوّل كبيرة في الاهتمام بالقطاع الصحي في البلاد.

اليوم العالمي للتبرع بالدم | "الصحة" تنظم حملات توعوية وميدانية بالغربية الصحة: فحص 3.7 مليون شاب وفتاة بمبادرة المقبلين على الزواج Africa Health ExCon 2025.. تفاصيل لقاء السبكي وزيرة الصحة الناميبية

970 مشروعًا صحيًا منذ 2014 بتكلفة 92 مليار جنيه

قال عبد الصمد ماهر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن قطاع الصحة شهد تنفيذ 970 مشروعًا منذ عام 2014 وحتى الآن، بلغت تكلفتها الإجمالية حوالي 92 مليار جنيه.

296 مشروعًا جديدًا بتكلفة 50 مليار جنيه

أوضح عبد الصمد ماهر أن من بين هذه المشاريع 296 مشروعًا جديدًا تم تنفيذها بتكلفة تقارب 50 مليار جنيه، مؤكداً أن هذا الكم من المشاريع يعكس اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية الصحية في مصر.

670 مشروعًا لتطوير المستشفيات بتكلفة 45 مليار جنيه

وأضاف أن هناك 670 مشروعًا لتطوير المستشفيات القائمة، بلغت تكلفة هذه المشروعات حوالي 45 مليار جنيه، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

موازنة الصحة ترتفع 400% في 10 سنوات

وأشار ماهر إلى أن موازنة الصحة في مصر للعام المالي 2024/ 2025 بلغت 319 مليار جنيه، مقارنة بـ 42 مليار جنيه فقط في 2014/ 2015، مسجلة زيادة قدرها 400% خلال فترة أقل من عقد من الزمن، مما يعكس أولوية الدولة الكبيرة لقطاع الصحة.