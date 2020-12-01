أحمد مجاهد: تقليص عدد أعضاء اللجنة المؤقتة لـ الجبلاية إلى 3 فقط

قال أحمد مجاهد، عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق، إن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية، انتهى عملها بشكل رسمي.





وأضاف أحمد مجاهد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :اللجنة الخماسية عملها رسميا انتهى، وفيفا طلب تقليص عدد اعضاء اللجنة المؤقتة فى اتحاد الكرة من خمس أعضاء إلى ثلاثة فقط ، وستدير شئون اتحاد الكرة حتي إقامة انتخابات الجبلاية خلال شهر يناير 2021".





وتابع :" الفيفا رأى أن بعض أعضاء اللجنة المؤقتة في اتحاد الكرة كانوا غير فاعلين، وخلال شهرين سيتم عقد انتخابات اتحاد الكرة".



