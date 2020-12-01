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رياضة

أحمد مجاهد: تقليص عدد أعضاء اللجنة المؤقتة لـ الجبلاية إلى 3 فقط

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 01:43 ص
أحمد مجاهد
أحمد مجاهد
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عبدالله هشام
قال أحمد مجاهد، عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق، إن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية، انتهى عملها بشكل رسمي.

وأضاف أحمد مجاهد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :اللجنة الخماسية عملها رسميا انتهى، وفيفا طلب تقليص عدد اعضاء اللجنة المؤقتة فى اتحاد الكرة من خمس أعضاء إلى ثلاثة فقط ، وستدير شئون اتحاد الكرة حتي إقامة انتخابات الجبلاية خلال شهر يناير 2021".

وتابع :" الفيفا رأى أن بعض أعضاء اللجنة المؤقتة في اتحاد الكرة كانوا غير فاعلين، وخلال شهرين سيتم عقد انتخابات اتحاد الكرة".

علي جانب آخر ، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في كأس مصر.

وتقام مباراة الأهلي والاتحاد على أرضية ملعب استاد السويس في اللقاء الذي يجمع بينهما في نصف نهائي البطولة المحلية.

حكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

أسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الأهلي وأبو قير إلى محمد معروف حكم ساحة، محمود أبو الرجال وسمير جمال حكمين مساعدين، وعبد العزيز السيد حكم رابع، ومحمود دسوقي حكم فيديو ومحمد يوسف مساعد حكم فيديو.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي،  قائمة الفريق استعدادًا ‏لمواجهة الاتحاد السكندري، التي تقام مساء اليوم الثلاثاء على استاد السويس، في نصف نهائي ‏كأس مصر.‏

وشهدت القائمة تواجد كل من  رامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، وأيمن أشرف، ‏وعلي لطفي، وحسين الشحات، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، ‏ومحمود وحيد، وجيرالدو، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، وطاهر محمد ‏طاهر، وعربي بدر، وبدر بانون، وصلاح محسن.‏
 
وأعلن النادي الأهلي استبعاد الثلاثي صالح جمعة وأحمد الشيخ والسنغالي أليو بادجي من قائمة الفريق للموسم الجديد موسم 2020-2021.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي أمس الاثنين أنه أرسل قائمته الأولية لاتحاد الكرة بدون الثلاثي المذكور.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي أنه جرى الاتفاق على فسخ التعاقد وديا مع صالح جمعة، في الوقت الذي يجري فيه الاتفاق على بيع "الشيخ وبادجي"؛ بعدما تلقيا أكثر من عرض خلال الفترة الماضية.

وذكر المصدر أن القائمة التي أرسلت ضمت محمد شريف وأكرم توفيق وصلاح محسن وناصر ماهر وبدر بانون ليكونوا جاهزين لمواجهة الإتحاد السكندري المقرر لها اليوم في الدور قبل النهائي بكأس مصر.

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك عقب فوزه على غريمه التقليدي الزمالك 2 / 1، في المباراة النهائية للمسابقة والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي.

جدير بالذكر أن الأهلي تأهل للدور نصف النهائي بعدما فاز على أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف، في دور الـ 8 من كأس مصر.
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