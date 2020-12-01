ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحداد يغيب عن الزمالك في مواجهتي بطل تشاد

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 02:02 ص
أحداد
أحداد
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسي
تأكد غياب  المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن الفريق الأبيض في أولى مواجهاته الإفريقية في بطولة دوري الأبطال للموسم الجديد.

ويلتقي فريق نادي الزمالك مع جازيل التشادي أحد يومي 11 أو 13 ديسمبر الجاري، على أن تقام مباراة العودة أحد يومي 18 أو 20 من الشهر ذاته.

وأرسل مسؤولو نادي الزمالك اسم أحداد ضمن قائمة الفريق الاولى المحلية الخاصة بالموسم الجديد، على أن يتم قيده أفريقيا في شهر يناير المقبل طبقا للوائح الاتحاد الافريقي، نظرا لتأخر وصول بطاقته الدولية.

وكان الزمالك قرر عودة المغربي حميد أحداد إلي الفريق وقيده علي حساب الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأبيض .

وعلي جانب آخر ، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في كأس مصر.

وتقام مباراة الأهلي والاتحاد على أرضية ملعب استاد السويس في اللقاء الذي يجمع بينهما في نصف نهائي البطولة المحلية.

حكم مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

أسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الأهلي وأبو قير إلى محمد معروف حكم ساحة، محمود أبو الرجال وسمير جمال حكمين مساعدين، وعبد العزيز السيد حكم رابع، ومحمود دسوقي حكم فيديو ومحمد يوسف مساعد حكم فيديو.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي،  قائمة الفريق استعدادًا ‏لمواجهة الاتحاد السكندري، التي تقام مساء اليوم الثلاثاء على استاد السويس، في نصف نهائي ‏كأس مصر.‏

وشهدت القائمة تواجد كل من  رامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، وأيمن أشرف، ‏وعلي لطفي، وحسين الشحات، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، ‏ومحمود وحيد، وجيرالدو، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، وطاهر محمد ‏طاهر، وعربي بدر، وبدر بانون، وصلاح محسن.‏
 
وأعلن النادي الأهلي استبعاد الثلاثي صالح جمعة وأحمد الشيخ والسنغالي أليو بادجي من قائمة الفريق للموسم الجديد موسم 2020-2021.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي أمس الاثنين أنه أرسل قائمته الأولية لاتحاد الكرة بدون الثلاثي المذكور.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي أنه جرى الاتفاق على فسخ التعاقد وديا مع صالح جمعة، في الوقت الذي يجري فيه الاتفاق على بيع "الشيخ وبادجي"؛ بعدما تلقيا أكثر من عرض خلال الفترة الماضية.

وذكر المصدر أن القائمة التي أرسلت ضمت محمد شريف وأكرم توفيق وصلاح محسن وناصر ماهر وبدر بانون ليكونوا جاهزين لمواجهة الإتحاد السكندري المقرر لها اليوم في الدور قبل النهائي بكأس مصر.

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، وذلك عقب فوزه على غريمه التقليدي الزمالك 2 / 1، في المباراة النهائية للمسابقة والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي.

جدير بالذكر أن الأهلي تأهل للدور نصف النهائي بعدما فاز على أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف، في دور الـ 8 من كأس مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. تعرف على قائمة الأهلي الأولى للموسم الجديد

بدر بانون وطاهر يظهران لأول مرة في قائمة الأهلي

5 وجوه جديدة.. إعلان قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد في قبل نهائي كأس مصر

الأهلي يوافق على رحيل طبيب الفريق: ظروف خاصة أجبرته على الاستقالة

«أهلاوي أهلاوي بطل أفريقيا الشناوي».. استقبال حافل لحارس الأهلي مع منى الشاذلي

الشناوي يكشف حقيقة قيامه بـ إشارة الصمت لـ جماهير الزمالك بعد حصد بطولة أفريقيا

ترشيحاتنا

شاهد..صور جديدة من حفل زفاف نجم مسرح مصر

موديرنا تتقدم بطلب للحصول على حق الاستخدام الطارئ للقاح كورونا

شقيق مصور فتاة هرم سقارة: الشرطة اخدت اخويا.. وعزة مصطفى : لازم تصريح

في ذكرى وفاة سامية جمال.. تعرف على فنان شهير رفض الزواج منها

مش 100 مليون جنيه.. أمير توفيق يكشف المبلغ الحقيقي للتعاقد مع أليو ديانج

وليد صلاح الدين: انتظروا سيطرة أهلاوية علي البطولات لمدة 10 سنين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامبورجيني ودوكاتي يكشفان عن دراجة نارية خارقة

شاهد.. شاحنة لاند تراك البيك أب الجديدة من بيجو 2021

أسباب وأعراض نقص فيتامين د.. وأهم المخاطر التى تهددك بسببه