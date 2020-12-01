ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

غدا.. النمسا تبحث تمديد فترة الإغلاق العام بسبب كورونا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 04:25 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
يبحث مجلس الوزراء النمساوي برئاسة المستشار الفيدرالي سباستيان كورتس، غدا، الأربعاء، تغيير موعد فتح البلاد، المقرر يوم الاثنين المقبل، ومدى إمكانية تمديد فترة الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة النمساوي ردولف أنشوبير، في تصريحات له، إنه تلقى رسالة مشتركة من مديري أكبر تسعة مستشفيات في النمسا تدعو مجلس الوزراء إلى اتخاذ قرار تمديد الإغلاق في البلاد لتخفيف الأعباء المتزايدة على القطاع الطبي.

وأضاف أنشوبير أن الحكومة تدرس اقتراحا بإقرار أسبوع آخر من "الإغلاق الشديد" لتقليل حدوث العدوى وإبقائها عند مستوى منخفض.

ولفت الوزير إلى أن المستشفيات العامة على حافة الوصول إلى الطاقات الاستيعابية القصوى، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على الانخفاض الذي حدث في اليومين الأخيرين في الإصابات الجديدة.

ونوَّه الوزير بأن الاحتمال الأرجح هو فتح المحال التجارية لدعم الوظائف والاقتصاد خاصة في موسم عيد الميلاد، لافتا إلى ضرورة التشديد على مسافات الأمان ومنع اكتظاظ مراكز التسوق.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

عبد الرحمن أبو زهرة يكشف سر اعتزال زوجته للفن

الناقل القاتل.. هذه الفئة تصاب بـ كورونا دون أعراض وتنقلها للآخرين

الأمن يكشف حقيقة تعرض فتاة للتحرش في أسوان

رفقة الخطيب.. هشام جمال يحتفل بدوري أبطال إفريقيا

الاستقرار خط أحمر.. أحمد سليمان: لو كنت مسئولا عن الزمالك لجلبت للنادى الملايين

الأهلي يتعاقد مع محمد علاء لـ4 مواسم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على الفائزين بسباق جائزة البحرين الكبرى للسيارات.. صور

Moto G 5G يصل الأسواق الهندية.. بخصم كبير فى 7 ديسمبر..صور

لامبورجيني ودوكاتي يكشفان عن دراجة نارية خارقة