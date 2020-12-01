غدا.. النمسا تبحث تمديد فترة الإغلاق العام بسبب كورونا

يبحث مجلس الوزراء النمساوي برئاسة المستشار الفيدرالي سباستيان كورتس، غدا، الأربعاء، تغيير موعد فتح البلاد ، المقرر يوم الاثنين المقبل، ومدى إمكانية تمديد فترة الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





وقال وزير الصحة النمساوي ردولف أنشوبير، في تصريحات له، إنه تلقى رسالة مشتركة من مديري أكبر تسعة مستشفيات في النمسا تدعو مجلس الوزراء إلى اتخاذ قرار تمديد الإغلاق في البلاد لتخفيف الأعباء المتزايدة على القطاع الطبي.





وأضاف أنشوبير أن الحكومة تدرس اقتراحا بإقرار أسبوع آخر من "الإغلاق الشديد" لتقليل حدوث العدوى وإبقائها عند مستوى منخفض.





ولفت الوزير إلى أن المستشفيات العامة على حافة الوصول إلى الطاقات الاستيعابية القصوى، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على الانخفاض الذي حدث في اليومين الأخيرين في الإصابات الجديدة.





ونوَّه الوزير بأن الاحتمال الأرجح هو فتح المحال التجارية لدعم الوظائف والاقتصاد خاصة في موسم عيد الميلاد، لافتا إلى ضرورة التشديد على مسافات الأمان ومنع اكتظاظ مراكز التسوق.