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رياضة

السنغال تشكل لجنة لدعم ترشيح أوجستين سنجور لرئاسة الكاف

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:10 ص
كاف
كاف
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أ ش أ
 أعلن وزير الرياضة السنغالي مختار با ، تشكيل لجنة سنغالية لدعم ترشيح رئيس اتحاد الكرة السنغالي أوجستين سنجور لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).


وذكرت الإذاعة السنغالية اليوم /الثلاثاء/ أن إعلان اللجنة جاء في لقاء حضره وزراء الرياضة السنغاليون السابقون عبد الله مختار ديوب، ومامادو لامين كيتا، ومبانيك ندياي، ورئيس الوزراء السابق سليمان نديني ندياي، ووزير الثقافة السابق الفنان يوسف اندور.


وفي الفترة الأخيرة، أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) ، قرارًا بإيقاف أحمد أحمد عن ممارسة أي عمل رياضي لمدة 5 سنوات لإخلاله بواجب الولاء، حيث قدم الهدايا والمزايا، كما أساء إدارة الأموال وأساء استغلال منصبه كرئيس لـ كاف.

وجاء بيان الفيفا تجاه أحمد أحمد كالتالي:.

- فيما يتعلق بالتحقيق في سلوك السيد أحمد في منصبه كرئيس كاف خلال الفترة من 2017 إلى 2019 بالعديد من القضايا المتعلقة بكاف ، بما في ذلك تنظيم وتمويل حج العمرة إلى مكة، ومشاركته في تعاملات الاتحاد الأفريقي مع شركة المعدات الرياضية Tactical .

- كان هناك جلسة استماع مطولة، قضت الغرفة القضائية بناء على المعلومات التي جمعتها غرفة التحقيق، بأن السيد أحمد قد أخل بواجب الولاء ، وقدم الهدايا والمزايا، وأساء إدارة الأموال وأساء استغلال منصبه كرئيس كاف.

- نتيجة لذلك ، وجدت الغرفة القضائية أن السيد أحمد قد انتهك المواد 15 و 20 و 25 من الإصدار الحالي من مدونة الفيفا للأخلاقيات، وكذلك 28 من نسخة 2018 ، وعقوبته بمنعه من جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم (إداريًا أو رياضيًا أو أي نشاط آخر) على المستويين الوطني والدولي لمدة خمس سنوات، بالإضافة تغريمه ماليًا بقيمة 200000 فرنك سويسري.
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