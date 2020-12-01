السنغال تشكل لجنة لدعم ترشيح أوجستين سنجور لرئاسة الكاف

أعلن وزير الرياضة السنغالي مختار با ، تشكيل لجنة سنغالية لدعم ترشيح رئيس اتحاد الكرة السنغالي أوجستين سنجور لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).









وذكرت الإذاعة السنغالية اليوم /الثلاثاء/ أن إعلان اللجنة جاء في لقاء حضره وزراء الرياضة السنغاليون السابقون عبد الله مختار ديوب، ومامادو لامين كيتا، ومبانيك ندياي، ورئيس الوزراء السابق سليمان نديني ندياي، ووزير الثقافة السابق الفنان يوسف اندور.









وفي الفترة الأخيرة، أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) ، قرارًا بإيقاف أحمد أحمد عن ممارسة أي عمل رياضي لمدة 5 سنوات لإخلاله بواجب الولاء، حيث قدم الهدايا والمزايا، كما أساء إدارة الأموال وأساء استغلال منصبه كرئيس لـ كاف.



