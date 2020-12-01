حسام حسن يعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلي

أعلن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة الأهلي، المقرر إقامتها بعد قليل، في نصف نهائي كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: كريم يحيى – محمد عطوة – لوي داميون – السيد سالم.

خط الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل "مانجا" – عمار حمدي.

خط الهجوم: خالد قمر – رزاق سيسيه – كريم ممدوح.

أعلن الجنوب إفريقي "بيتسو موسيماني"، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه أمام الاتحاد السكندري لخوض المواجهة التي ستقام اليوم ضمن منافسات كأس مصر.





ويلاقي الأهلي منافسه الاتحاد اليوم في نصف نهائي كأس مصر على أرضية استاد السويس.





وقرر موسيماني الاعتماد في تشكيل الأهلي على نفس اللاعبين الذين دفع بهم أمام الزمالك في المباراة السابقة.





تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري:





حارس المرمى: محمد الشناوي





خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني





خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - جيرالدو - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات





خط الهجوم: مروان محسن ‎



