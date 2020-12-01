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برلمان

نائب: مصر في صدارة الدول الأكثر شفاء من فيروس كورونا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:22 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عبد الرحمن سرحان
أشاد النائب نادر يوسف نسيم، عضو مجلس الشيوخ، بالإدارة الحكيمة من جانب الرئيس السيسي، وحكومته في إدارة وباء كورونا وفي التصدي بحسم تام لمواجهته خلال الموجة الأولى.

اشار نسيم في بيان له اليوم، أن مصر في مصاف الدول الأكثر شفاء من فيروس كورونا بنسبة 93% وهى من النسب العالمية، قائلا : نهاية الوباء قريبة، موضحا انه بعدما أوشكت الدراسات بشأن اللقاح على الانتهاء خلال أيام، وتبقى مرحلة إنتاج اللقاح الفعال بداية العام الجديد وشحنه إلى مختلف دول العالم.

قال نسيم انه سعيد ، بوجود مخزون للأدوية في مصر يكفي لنحو 6 أشهر، وفق التأكيدات الرسمية، لمواجهة المتوقع من زيادة الاصابات بفيروس كورونا خلال فصل الشتاء، وكما هو جاري في مختلف دول العالم، بعد ظهور الموجة الثانية للوباء.

شدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة الالتزام التام بإجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة من جانب الدولة، وبالخصوص في وسائل المواصلات والأماكن العامة لتقييد تفشي الوباء، لافتا الى أن مصر أصبح لديها خبرة واسعة في مواجهة الوباء بعد تجربة بداية العام.

كان الدكتور حسام حسني أستاذ الأمراض الصدرية بطب القطر العيني رئيس اللجنة لعلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة ، قد أكد بأن مصر في مصاف الدول الأكثر شفاء من فيروس كورونا بنسبة 93%، وهي من النسب العالمية، وإشارته إلى أن نهاية الوباء قريبة جدا، وذلك بعدما أوشكت الدراسات بشأن اللقاح على الانتهاء خلال أيام وتبقى مرحلة إنتاج اللقاح الفعال بداية العام الجديد.

وأوضح حسني أن هناك دورة تدريبية خلال ديسمبر سيحضرها 15 ألف طبيب لتدريبهم على البروتوكول العلاجي وكل ما هو حديث حول المرض وسيحاضر بها 10 من كبار خبراء وأساتذة الصدر والتخصصات المرتبطة بالعدوى.

ونفى حسني ما تداولته بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي عن عدم فاعلية عقار "ريمديسفير"، والتحذير من تناوله، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية لم تحذر منه كعلاج فعال ضمن بروتوكول علاج ناجح للفيروس إلا أنها وضعت لاستخدامه بعض المحاذير منها الحالات المتأخرة من المرض.

وقال إن الارتفاع الملحوظ في أعداد المصابين بالفيروس لا يشكل أي غرابة فمر مثل كل دول العالم تأثرت بالموجة الثانية التي توصف بأنها أكثر شراسة من الأولى مطالبا المواطنين بتوخي الحذر والالتزام التام والإجراءات الاحترازية في الفترة المقبلة حنى لا تدخل البلاد في منعطف لا يحمد عقباه.
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