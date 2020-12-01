نائب: مصر في صدارة الدول الأكثر شفاء من فيروس كورونا

أشاد النائب نادر يوسف نسيم، عضو مجلس الشيوخ، بالإدارة الحكيمة من جانب الرئيس السيسي، وحكومته في إدارة وباء كورونا وفي التصدي بحسم تام لمواجهته خلال الموجة الأولى.





اشار نسيم في بيان له اليوم، أن مصر في مصاف الدول الأكثر شفاء من فيروس كورونا بنسبة 93% وهى من النسب العالمية، قائلا : نهاية الوباء قريبة، موضحا انه بعدما أوشكت الدراسات بشأن اللقاح على الانتهاء خلال أيام، وتبقى مرحلة إنتاج اللقاح الفعال بداية العام الجديد وشحنه إلى مختلف دول العالم.





قال نسيم انه سعيد ، بوجود مخزون للأدوية في مصر يكفي لنحو 6 أشهر، وفق التأكيدات الرسمية، لمواجهة المتوقع من زيادة الاصابات بفيروس كورونا خلال فصل الشتاء، وكما هو جاري في مختلف دول العالم، بعد ظهور الموجة الثانية للوباء.





شدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة الالتزام التام بإجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة من جانب الدولة، وبالخصوص في وسائل المواصلات والأماكن العامة لتقييد تفشي الوباء، لافتا الى أن مصر أصبح لديها خبرة واسعة في مواجهة الوباء بعد تجربة بداية العام.