مكافحة الإيدز: معدل انتشار المرض في مصر منخفض

قالت الدكتورة هبة السيد، رئيس البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، إن جائحة كورونا أثرت على جميع النواحي سواء الاقتصادية أو الصحية ، لافتة إلى أنه يتم صرف علاج أكثر من شهر لمصابي الإيدز، من أجل تقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا.





وأضافت الدكتورة هبة السيد، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أنه قبل فيروس كورونا كان هناك متابعة شهرية بجانب العلاج، مشيرة إلى أنه أصبح هناك 13 مركز لعلاج مصابي الايدز.





وأوضحت أنه تم توفير العلاج في مراكز علاج الإدمان، مضيفة أن مصر لازال معدل الانتشار المنخفض لمرض الإيدز، حيث أن عدد المصابين يقدر بـ 15 ألف مريض.





ونوهت بأنه يتم العمل على الاكتشاف المبكر لمصابي الإيدز، حيث أنه هناك فئات هي الأكثر عرضة للإصابة، منها المدمنين،.