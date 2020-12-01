أحمد الشناوي: هناك خطأ تحكيمي مؤثر في نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد

كشف أحمد الشناوي الخبير التحكيمي عن وجود خطأ مؤثر في قرارات الحكم محمد معروف على نتيجة المباراة التي أدارها بين الأهلي والاتحاد السكندري اليوم في بطولة كأس مصر.





وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد السويس في نصف نهائي كأس مصر.





وقال أحمد الشناوي المحلل التحكيمي عبر قناة "أون تايم سبورت": "كان هناك خطأ على علي معلول لم يحتسبه الحكم ونتج عن الكرة ركلة ركنية جاء من خلالها هدف الأهلي الثاني، وطالما اللعبة استُئنفت بركنية فلا يحق للفار أن يتدخل".









وأضاف: "في حالة أخرى الحكم احتسب ركلة جزاء لصالح الاتحاد السكندري، لكن حكم الفيديو أقر أن الخطأ كان من خارج منطقة الجزاء".





وتابع: "الحكم لم يذهب للتأكد من صحة اللعبة طالما تتعلق بمكان وقوع الخطأ في الملعب".



