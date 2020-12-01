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رياضة

أحمد الشناوي: هناك خطأ تحكيمي مؤثر في نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 11:08 م
هدف الاهلي الثاني
هدف الاهلي الثاني فى مرمى الاتحاد السكندري
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محمد رشاد
كشف أحمد الشناوي الخبير التحكيمي عن وجود خطأ مؤثر في قرارات الحكم محمد معروف على نتيجة المباراة التي أدارها بين الأهلي والاتحاد السكندري اليوم في بطولة كأس مصر.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد السويس في نصف نهائي كأس مصر.

وقال أحمد الشناوي المحلل التحكيمي عبر قناة "أون تايم سبورت": "كان هناك خطأ على علي معلول لم يحتسبه الحكم ونتج عن الكرة ركلة ركنية جاء من خلالها هدف الأهلي الثاني، وطالما اللعبة استُئنفت بركنية فلا يحق للفار أن يتدخل".


وأضاف: "في حالة أخرى الحكم احتسب ركلة جزاء لصالح الاتحاد السكندري، لكن حكم الفيديو أقر أن الخطأ كان من خارج منطقة الجزاء".

وتابع: "الحكم لم يذهب للتأكد من صحة اللعبة طالما تتعلق بمكان وقوع الخطأ في الملعب".

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري (2-1) في نصف النهائي على استاد السويس.

الاتحاد تقدم بهدف سيسيه قبل أن يتعادل أفشة، ويضيف حمدي فتحي الهدف الثاني قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة ليرسل فريقه إلى النهائي.

ويلعب الأهلي مع طلائع الجيش في نهائي كأس مصر يوم السبت المقبل بحثًا عن لقبه رقم 37 في تاريخه بالمسابقة، بينما يحلم منافسه باللقب الأول.

ونجح طلائع الجيش في تحقيق مفاجأة كبرى بالإطاحة بالزمالك حامل اللقب والتغلب عليه (3-1) ليمنع إقامة مباراة قمة جديدة بين الأهلي والزمالك في النهائي.

ملخص المباراة

بدأ الأهلي المباراة بهجوم مبكر بحثًا عن هدف، وكاد أن يشكل خطورة في الدقيقة السادسة بهجمة سريعة انتهت بخطأ لصالحه ضد حسين الشحات، ليتصدى علي معلول للتنفيذ ويرسل الكرة إلى منطقة الجزاء الخضراء، لكنها ذهبت إلى أحضان الحارس.

وأهدر مروان محسن أخطر فرص فريقه في الدقيقة 22 بعد تمريرة خلف الدفاع من حسين الشحات لينفرد مهاجم الأهلي قبل أن يطيح بالكرة بعيدًا عن المرمى باتجاه السماء.

وفي أول هجمة خطيرة للاتحاد تسلم رزاق سيسيه كرة خلف دفاع الأهلي لينفرد تمامًا في الدقيقة 36 ليتقدم لفريقه.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للاتحاد في الدقيقة 60 قبل أن تؤكد تقنية الفيديو عدم صحة قراره ليتم احتساب ضربة حرة خطيرة للاتحاد على حدود منطقة الجزاء انتهت بتسديدة فوق العارضة.

وفي الدقيقة 73 مرر علي معلول كرة ثابتة إلى محمد مجدي أفشة على حدود منطقة الجزاء ليرسل قذيفة مدوية عانقت شباك الاتحاد السكندري لتعلن عن تعادل الأحمر.

وفي الدقيقة 89 قتل حمدي فتحي المباراة باستقبال عرضية رائعة من حسين الشحات حولها برأسية إلى الشباك ليعلن فوز الأحمر والوصول إلى النهائي.
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