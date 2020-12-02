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رياضة

بخرزة زرقاء.. أول تعليق من جناح الإسماعيلي فور انتقاله إلى المقاولون العرب

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 04:28 ص
صدى البلد
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نانسي القاضي
علّق محمد حمدي زكي، الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي السابق، والمنتقل حديثًا لصفوف نادي المقاولون العرب، على انضمامه لذئاب الجبل، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على رحيله خلال فترة اللانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر محمد حمدي زكي، صورة، تجمعه مع محمد عادل المشرف العام على قطاع الكرة بنادي المقاولون العرب، عبر صفحته الشخصية على فيس بوك ، وعلّق عليها : الحمد لله دائمًا وأبدًا" وإلى جانبها صورة خرزة زرقاء.

ووافق "عثمان" على رحيل اللاعب لصفوف المقاولون العرب مقابل مليون جنيه، بالإضافة إلى تنازل "حمدي" عن باقي مستحقاته لدى النادي، من أجل الرحيل.

وعادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب للقاهرة أمس الأول، الاثنين بعد خوض لقاء أرتا سولار في الكونفيدرالية .

وحرص المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، المشرف العام علي الكرة بالنادي، علي استقبال البعثة في مطار القاهرة وهنأهم علي الفوز بضربة البداية بالبطولة الأفريقية كما تواجدت بعض الجماهير في استقبال الفريق. 

وحقق المقاولون الفوز أمام ارتا سولار بطل جيبوتي بهدف نظيف، السبت الماضي، في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة الكونفيدرالية الافريقية والتي شهدت حضور سفير مصر في جيبوتي محمد مصطفى عرفي  بصحبة المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب ورئيس البعثة.

ويلتقي المقاولون مع نظيره أرتا سولار الثامنة مساء بعد غد الجمعة، بإستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن جولة العودة للبطولة الأفريقية.
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