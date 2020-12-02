انطلاق فعاليات الملتقى الثقافى السادس لشباب أهل مصر بالوادى الجديد

افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات الملتقى الثقافي السادس لشباب أهل مصر الذي تنظمه الهيئة بمحافظة الوادي الجديد بقصر ثقافة الخارجة ضمن مشروع "أهل مصر" في الفترة من 29 نوفمبر الجارى حتي 4 ديسمبر المقبل.





بدأ الافتتاح باستقبال الضيوف بالأغنيات التراثية لفرقة الوادى الجديد للفنون الشعبية، ثم انطلقت الفعاليات بتفقد معرض نتاج ملتقيات شباب أهل مصر التي نفذتها الهيئة بمختلف المحافظات الحدودية، تضمن المعرض منتجات فن الريبوسه، المشغولات الجلدية، مشغولات النسيج المستحدث، الحفر على الصدف، فن الأركت بالإضافة إلى معرض للخزف والفخار من منتجات الوادي الجديد.





وفي كلمته أكد "الزملوط" أن الدولة تولى اهتماما كبيرا للمحافظات الحدودية، موجها الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة، وكل القائمين على تنفيذ مثل هذه الملتقيات، وعلى اختيارهم لمحافظة الوادي الجديد، معربا عن سعادته بتلك الملتقيات التي تساهم في تمكين الشباب اقتصاديا وتساعدهم في فتح مشروعاتهم الصغيرة وتسويقها.





زرحب د. عواض فى كلمته بالحضور مؤكدا على المتابعة الدائمة من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة لمشروع أهل مصر الذي يتم تنفيذه مع مختلف الفئات الشباب، الأطفال، المرأة بهدف تعليم الشباب وتمكنيهم للحفاظ على الحرف التراثية وإحيائها ومنعها من الاندثار، بالإضافة إلى البرامج التوعوية التي تقدم للشباب خلال الملتقيات، مؤكدا سعى الهيئة الدائم إلى تطوير برامجها من خلال الاستبيانات يوما بعد يوما بهدف الوصول إلى مختلف الفئات والمراحل والأماكن وتحقيق العدالة الثقافية.





شهدت فعاليات اليوم الأول عددا من الورش الفنية، ففي ورشة فن الأركت شرح سعيد محمد مدرب الورشة أهم الخامات والأدوات المستخدمة منها نوع الخشب المستخدم "الأبلكاش"، منشار الأركت، الصنفرة بالإضافة إلى أنواع الدهانات المختلفة، كما تم عرض نماذج تم إعدادها للتوضيح، ثم تدرب الشباب على استخدام منشار الأركت من خلال عمل أشكال بسيطة كالخطوط المستقيمة، المنحنيات، وفي ورشة الديكوباج قامت المهندسة نسرين مجدي بتعريف فن الديكوباج وشرح الأدوات المستخدمة منها القطع الخشبية من نوع "MDF"، فرش الألوان المتنوعة، مادة الجيسو، الألوان الأكريليك، الأستنسل، مناديل النابكن، المعجون والورنيش، كما تم البدء في تأسيس سطح بعض القطع ثم دهانها بمادة الجيسو ثم انتقاء الألوان وفقا لميول الشباب تمهيدا لتشكيلها.





وفي ورشة النسيج المستحدث عقدت المدربة سماح رمضان جلسة تعريفية للمتدربين عرفت فيها الخامات والأدوات منها قماش الإيتامين، شرائط الساتان، ابرة الكروشيه، ثم البدء في طباعة بعض الرسومات على قماش الإيتامين تمهيدا للرسم عليها بشرائط الساتان، وفي ورشة المشغولات الجلدية قامت المهندسة ناهد أمين بتعريف الأدوات والخامات الجلدية وعرض نماذج لها مع عرض نماذج للتشكيلات والتقنيات المتنوعة والمختلفة للجلد باستخدام السنابك والخيوط.





وتعرف الشباب فى ورشة الطرق على النحاس والحفر على الصدف مع المدرب جلال عبد الخالق على خامة النحاس الأحمر ثم طريقة نقل الرسم عليه لتنفيذ الرسم الغائر، كما تعرف الشباب على خامة الصدف وإمكانيتها وطريقة نقل الرسم عليه باستخدام أقلام الرابيدو، أما في ورشة الأشغال الفنية مع الدكتورة علياء الجريدي تدرب الشباب على التصميم باستخدام الخامات المختلفة وكيفية تحويل الخامات البسيطة لمنتج فني يمكن استخدامه في الديكور، حيث تهدف الورشة إلي زيادة الحس الفني وتوسيع المدارك الفنية لدى الشباب واكتشف المهارات المختلفة من خلال الدمج بين فن الطابعة، فن الخيامية، المشغولات الفنية، وفي ورشة الدراما المسرحية هدف المخرج شاذلي فرح إلى تعليم الشباب الدراما وأنواعها والتمرين على الخيال والتخيل والارتجال وقراءة النص المسرحي.



