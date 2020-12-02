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فن

كوكب الشرق تودع 2020 على مسرح الساقية بـ «الحب كده وللصبر حدود»

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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محمد نحلة

تحيي كوكب الشرق أم كلثوم أخر حفل لها  فى عام 2020 الخميس المقبل 3 من ديسمبر تطل فيه الست فى حفلتين متتاليتين فى تمام السادسة والثامنة مساءً على مسرح الحكمة وتغنى فيهما"الحب كدة، للصبر حدود" وذلك فى إطار مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" الذى يقدمه مسرح الساقية للعرائس.


تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبد المنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا فى الخميس الأول من كل شهر.


وكانت قد استقبلت ساقية الصاوى حفل  لعازف الكمان الموهوب ذو الجماهيرية الكبيرة "عزمى" على مسرحها الحكمة بحضور كامل العدد مع تطبيق كافة قواعد التباعد الاجتماعى، وشاركه فى الحفل الفريق الموسيقى الخاص به "الكيان".


بتصفيق كبير وترحيب استقبل الجمهور عزمى الذى قدّم لهم التحية وكذلك للفريق، مجموعة من المقطوعات الموسيقية الشهيرة لعبها عزمى على الكمان مع فرقته ومنها "ميدلى سيد درويش، ميدلى عمرو دياب، بالبنط العريض، أما براوة، حارة السقايين، وغيرها.


ولد عزمي في 8 نوفمبر 1987 ، القاهرة مصر خريج المعهد العالي للمعهد الموسيقي. في البداية ، قام بالعزف على فرق الكمان والموسيقى ، بالإضافة إلى متابعة مجموعة متنوعة من مشاريع الموسيقى والفن والأداء ، الجاز والمترو في القاهرة ثم انتقل أكثر نحو الكمان الكهربائي الذي بدأ في علاقة خاصة من العاطفة بينهما، التي أنتجت الكثير من المقطوعات الموسيقية ذات مغزى.


كانت ساقية الصاوي أعلنت منذ قرار عودة النشاط مرة أخرى، أنها ستقدم حفلتين متتاليتين لأى مطرب أو فرقة لاستيعاب أكبر عدد من الجمهور، بالإضافة لتحقيق ربح مادى معقول، وتم تجهيز قاعة النهر بالساقية لاستقبال الحفلات بنظام 25% حيث سيتم ترك كرسيين فارغين بين كل شخص والآخر.


يذكر أن وزارة الثقافة حددت عددا من الإجراءات الاحترازية التى يجب مراعاتها واتباعها عند حضور حفلات موسيقية أو مسرح تتمثل فى الالتزام بالمرور من أجهزة التعقيم الذاتى، وكذلك قياس درجات الحرارة لكل الحضور، وارتداء الكمامة، والحفاظ على المسافات الآمنة لتطبيق التباعد الإجتماعي فى أماكن الجمهور، والالتزام بالملصقات الإرشادية الموجودة على الأرض للامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي.


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