شاهد.. كاميرات المراقبة تكشف مغافلة لصين لطالب وسرقة هاتفه بالأميرية

فى وضح النهار ، تعرض طالب لواقعة سرقة هاتفه المحمول على يد لصين كانا يستقلان توك توك ، بعد ان قام أحدهما بمغافلته وسرقته اثناء عبوره الطريق بالأميرية ولاذا بالهرب .





وكانت كاميرات المراقبة قد رصدت واقعة سرقة هاتف محمول طالب عقب عودته من مدرسته ، وفى اثناء عبوره وصديقة الطريق باحد الشوارع فى حى الاميرية ، فوجئا بتوقف توك توك ونزول شاب منه وقام بالاحتكاك بالطالب ومغافلته وتمكن من سرقة هاتفه المحمول ولاذ اللص وسائق التوك توك بالهرب .



