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حوادث

شاهد.. كاميرات المراقبة تكشف مغافلة لصين لطالب وسرقة هاتفه بالأميرية

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 07:27 م
كاميرات المراقبة
كاميرات المراقبة تكشف سرقة لصين لطالب
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كتب محمد صبري
فى وضح النهار ، تعرض طالب لواقعة سرقة هاتفه المحمول على يد لصين كانا يستقلان توك توك ، بعد ان قام أحدهما بمغافلته وسرقته اثناء عبوره الطريق بالأميرية ولاذا بالهرب .

وكانت كاميرات المراقبة قد رصدت واقعة سرقة هاتف محمول طالب عقب عودته من مدرسته ، وفى اثناء عبوره وصديقة الطريق باحد الشوارع فى حى الاميرية ، فوجئا بتوقف توك توك ونزول شاب منه وقام بالاحتكاك بالطالب ومغافلته وتمكن من سرقة هاتفه المحمول ولاذ اللص وسائق التوك توك بالهرب .

وقد اكتشف الطالب واقعة السرقة عقب واقعة السرقة بقليل ، فقام بتحرير محضر رقم ٤٨٣٦ لسنه ٢٠٢٠ جنح الاميرية ، وجار اخطار النيابة العامة لاستصدار قرار بتتبع خط المحمول فى محاوله لضبط المتهمين .
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