"الإعلام الوثائقي وقضايا حقوق الإنسان" على طاولة المركز الدولي للكتاب.. غدا

يعلن المركز الدولى للكتاب التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب عن مناقشة كتاب " الإعلام الوثائقى وقضايا حقوق الإنسان" للكاتبة دينا محسن، فى مقر القاعة الرئيسية للمركز ش ٢٦ يوليو خلف دار القضاء العالى، فى تمام الساعة الخامسة عصرا غدًا، بحضور كوكبة من الإعلاميين والأكاديميين ونشطاء المجتمع المدنى.





ويناقش الكاتبة كل من المخرج الفلسطينى مدير مكتب تليفزيون فلسطين بالقاهرة " فايق جرادة"، والكاتب الصحفى " شريف عارف"، ويناقش الكتاب أبرز ملامح الإنتاج الوثائقى العربى فى الفترة الزمنية من عام ٢٠٠٩ وحتى عام ٢٠١٤م، ومدى التعمق والإسهاب فى تناول قضايا حقوق الإنسان فى هذا الكم المنتج، وكيفية تناولها ومعالجتها إعلاميًا.





يُذكر فى نفس السياق أن الكاتبة الدكتورة " دينا محسن" لها العديد من المقالات الأكاديمية والسياسية، ويعتبر هذا الإصدار هو الإصدار الثالث لها، بعد صدور عملين أدبيين لها (مجموعة قصصية ورواية) عن دار المعارف، وهى تعمل كصحفية وأيضًا مستشار إعلامى بجانب الأنشطة الثقافية.





ويأتى إصدار هذا الكتاب فى ظل متغيرات محلية وإقليمية وعالمية، حيث تسعى العديد من وسائل الإعلام الأجنبية صناعة محتوى إعلامى وثائقى يرصد قضايا حقوق الإنسان فى الوطن العربى، إضافة إلى وجود انتاج عربى هزيل، بجانب عدم اهتمام بعض الدول بتسليط الضوء على القضايا الداخلية الحساسة، مما يجعل وسائل إعلامية أخرى تتناولها لتخلق منها قصص خبرية، وتقوم باختيارها دون غيرها وتسليط الضوء عليها بعد تشويهها.





وفى ظل وجود قنوات عربية متخصصة فى الإنتاج الوثائقى، كان هناك ضرورة تحليل مضمونها كمًا وكيفًا لمعرفة أطر معالجة قضايا حقوق الإنسان بها، وتأثير هذا التناول على المشاهد العربى، خاصة الشباب، فيما يخص ادراكه ووجدانه تجاه تلك القضايا، وبالتبعية تجاه الأنظمة السياسية الحاكمة لتلك الدول.



