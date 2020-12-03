كيفية التعامل مع الآخرين ومعرفة الحقائق.. ندوة ثقافية بــ آداب عين شمس الأسبوع المقبل





قالت الدكتوة "حنان كامل " وكيل شئؤن كلية الآداب بجامعة عين شمس ،أن الكلية تستمر بالعمل علي تنمية المؤتمرات والنداوات الثقافية للطلاب ، وذلك بإتخاذ كافة الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا والمعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار العدوي بين الطلاب والملقين والقائمين علي الندوات





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وأوضحت "كامل " في تصريحات خاصة لـ موقع " صدي البلد " أن الكلية ستقيم ندوة ثقافية للطلاب الاسبوع القادم وذلك لتعليم الطلاب كيفية التعامل مع الاخرين ومعرفة الحقائق التي يجب أن يتعلمها الطلبة في تلك السن والذي يعتبر هو العامب الأول لبناء الشخصية ، لافتةً الى أن كلية الآداب تعمل بشكل رئيسي علي تثقيف الطلاب وليس تعليم مقررات دراسية فقط





وأكدت " كامل " علي أن عدد الطلاب الحضور لا يزيد عن 100 طالب ولذلك للحفاظ علي التباعد الإجتماعي بين الطلاب والزام جميع الحضور علي ارتداء الكمامات ،مشيرةً الى أن تلك الشكل من الندوات يندرج تحت عمل الانشطة الطلابية والتي تعمل بشكل إيجابي تلك العام وتحرص إدارة الكلية علي متابعتها





و قالت الدكتورة حنان كامل وكيل شؤون كلية الآداب بجامعة عين شمس، في تصريحات سابقة لها إن الكلية تهتم بالأنشطة الطلابية التي تعد عاملا أساسيا لخروج الطالب من الأجواء الدراسية والتي يهتم جميع الطلاب بالاشتراك فيها، مؤكدة أن إقامتها وذلك باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والحفاظ علي التباعد الاجتماعي بين الطلاب.





وأضافت "كامل" في تصريحات خاصة لموقع "صد البلد" أنه تم تقليل أعداد الطلاب لنسبة تصل إلى 25 % داخل الحرم الجامعي لممارسة الأنشطة التي تحتاج الى تدريبات عملية (كالشنطرنج وكورة القدم وغيرها ..) ، وإطلاق باقي الأنشطة عبر الإنترنت من المنازل ،مشيرة إلى قيام الكلية بالمعسكرات والاحتفالات في ظل الإجراءات الاحترازية المقررة.



