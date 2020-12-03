التعبئة والإحصاءء: المشكلات الاجتماعية تؤثر سلبيًا على أهداف التنمية والاقتصاد.. فيديو

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء، إنه يفتتح اليوم مؤتمر اعلان نتائج بحث الدخل والانفاق 2019/2020.





وذلك، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مؤكدًا أن تلك البحوث تعد من ابرز المشكلات الاجتماعية والافتراضية التى تؤثر سلبيًا على اهداف التنمية والاقتصاد.





وأضاف اللواء خيرت بركات، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، أنه حرص الجهاز بالتعاون مع شركاء العمل المختصين على تحقيق افضل النتائج من خلال المسوح الميدانية والتعدادات، مما مكنا من اختيار العينات الممثلة للمجتمع لتنفيذ كافة المسوح الميدانية واعداد الكوادر،والقدرة على التعامل مع الاسر والمنشآت المختلفة.





وأكد أنه تأتى هذه النتائج فى توقيت هام، ونحن على طريق الاصلاح الاقتصادى وتحقيق رؤية مصر 2030 واهداف التنمية المستدامة الأممية ويعتبر بحث الدخل والانفاق والاستهلاك من البحوث الاحصائية التى تعملها دول العالم.





و أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء، الإثنين الماضي، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر سبتمبر 2020.









وقام الجهاز، بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013).





بلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) 97.03 خلال شهر سبتمبر 2020 (أولـي) مقابل 95.51خلال شهر أغسطس 2020 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 1.6٪.



