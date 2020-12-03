في ذكرى وفاته.. شعبان عبد الرحيم عن أغاني المهرجانات: بتعلم الشباب حاجات مش كويسة

تحل اليوم 3 ديسمبر ذكري وفاة المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، الذي اشتهر بأغنية " انا بكره اسرائيل.
وكان لشعبان رأيا في أغاني المهرجانات التي تسيطر على الساحة الان، وينقسم حولها الجمهور وقال شعبان عبدالرحيم، خلال لقائه عام ٢٠١٦ مع برنامج "خيمة ليلة"، المذاع على قناة «صدى البلد»: "كانت الأول لون جديد الناس بتحب تسمعه، ولكن دلوقتي كل ثلاتة أو اثنين يروحوا يعملو مهرجان، وبعدين كلامه مش مفهوم، وبيعلم الشباب حاجات مش كويسة".
ونفى عبدالرحيم في ذلك أن تتمكن أغاني المهرجانات من سحب بساط الشهرة من الأغاني الشعبية، متابعا بقوله: "الأغاني الشعبية واقفة على رجلها".
من ناحية اخري رحل المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم عن عالمنا منذ ساعات عن عمر يناهز 62 عاما بعد تعرضه لوعكة صحية وسط صدمة كبيرة من جمهوره.
ما لا يعرفه الكثيرون أن زوجة الفنان شعبان عبد الرحيم رحلت قبل 6 سنوات يوم 1 ديسمبر ، أي في نفس الشهر الذي توفي فيه زوجها ليصبح الفارق بين ذكرى وفاة شعبان عبد الرحيم وزوجته يوم واحد.
وقام شعبان عبد الرحيم بالغناء وهو جالس على كرسي متحرك وذلك لعدم قدرته على السير بعد تعرضه لأزمة صحية في الأيام الأخيرة، وكان من المتوقع أن تتحسن حالته الصحية خلال الفترة القادمة.
وكان أوضح شعبان عبدالرحيم قبل رحيله سبب جلوسه على كرسي متحرك ، أن قدمه مكسورة منذ شهر بسبب انزلاقه على الأرض في المنزل، ما تسبب في كسر بقدمه وتركيب شرائح فيها.