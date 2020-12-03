في ذكرى وفاته.. شعبان عبد الرحيم عن أغاني المهرجانات: بتعلم الشباب حاجات مش كويسة

تحل اليوم 3 ديسمبر ذكري وفاة المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، الذي اشتهر بأغنية " انا بكره اسرائيل.





وكان لشعبان رأيا في أغاني المهرجانات التي تسيطر على الساحة الان، وينقسم حولها الجمهور وقال شعبان عبدالرحيم، خلال لقائه عام ٢٠١٦ مع برنامج "خيمة ليلة"، المذاع على قناة «صدى البلد»: "كانت الأول لون جديد الناس بتحب تسمعه، ولكن دلوقتي كل ثلاتة أو اثنين يروحوا يعملو مهرجان، وبعدين كلامه مش مفهوم، وبيعلم الشباب حاجات مش كويسة".





ونفى عبدالرحيم في ذلك أن تتمكن أغاني المهرجانات من سحب بساط الشهرة من الأغاني الشعبية، متابعا بقوله: "الأغاني الشعبية واقفة على رجلها".



