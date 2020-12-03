لتدريب الطلاب والخريجين.. تعاون بين جامعة سوهاج وجمعية تنمية الصناعات الصغيرة

وقع الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، بروتوكول تعاون بين مركز الخدمة العامة للتشغيل والتركيبات الفنية بكلية التكنولوجيا والتعليم، وجمعية تنمية المجتمع لتنمية الصناعات الصغيرة بسوهاج، ويمثلها المهندس محمود محمد حسين علي عجاج رئيس مجلس الإدارة.
بهدف إنشاء مركز لتدريب الطلاب والخريجين على الحرف الصناعية المختلفة، وذلك بقاعة الاجتماعات بالحرم الجامعي الجديد، وبحضور الدكتور أحمد عبدالرحيم القائم بعمل عميد كلية التكنولوجيا والتعليم.
وقال الدكتور أحمد عزيز أن البروتوكول يأتي تفعيلا لدور الجامعة في تنمية المجتمع المحلي، وإبراز مساهماتها في التواصل مع المجتمع المدني، موضحًا أن البروتوكول يستهدف إقامة مركز لتدريب الطلاب والخريجين على جميع الحرف الصناعية، من كليات التكنولوجيا والتعليم، الدبلومات الفنية الصناعية، والفنيين وأصحاب الورش من الفئات العمرية بين ١٨ - ٤٠ سنة، مضيفًا أن هذا المشروع يعد أحد أسباب الحد من ظاهرة البطالة وتحسين الوضع لأسر المنتفعين من الخدمة.
وقال المهندس محمود محمد عجاج، أن البروتوكول يهدف إلى رفع مستوى المعيشة لقطاع الصناعات الصغيرة والعاملين بالورش، وتنمية القدرات والمهارات الحرفية والاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن البروتوكول ينص على التدريب في مجالات العمارة، التبريد والتكييف، الطاقة الشمسية، صيانة السيارات والمعدات الثقيلة، النجارة والالمونيتال.
ومن الجدير بالذكر أن البروتوكول يسمح بالتدريب لفئات غير المنصوص عليها بأجر رمزي والحصول على شهادة رسمية موثقة من الجامعة تفيد اجتيازه للدورة.
وشهد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، جانب من فعاليات المحاضرات التثقيفية التي تنظمها إدارة نشاط الأسر والاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، عن تنمية الولاء لدي الطلاب في الفترة من ٢٨ نوفمبر حتى ٥ من ديسمبر الجاري، يصاحبه الدكتور أحمد عبد الله وكيل كلية التربية الرياضية، صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، محمد يوسف مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية.
وقال الدكتور أحمد عزيز أن الجامعة تهتم بتوعية الطلاب بتاريخ وحضارة بلادهم، بما ينمي لديهم الشعور بالأصالة والولاء، لأنه يمثل حجز الزاوية في حياة المجتمعات واستقرارها وتقدمها.
ضيفًاًً أن المحاضرات تعزز الفكر المعتدل بين الطلاب القائم على الوسطية والاعتدال، لنبذ الأفكار المتطرفة ومحاربة التوجهات المشبوهة، وذلك من خلال تعميق الشعور بالانتماء وحب الوطن والمحافظة على مدخراته.
وقال صبري محمد، أن البرنامج التثقيفي تضمن محاضرات عن "أوضاع النمو الاقتصادي وتأثيره على مواجهة الأزمات"، وقد حاضر بها الدكتور محمود بخيت شوكي، وأيضًا محاضرات تاريخية عن "الآثار والمصريات"، وحاضر بها الدكتور أحمد علي الأنصاري والدكتور هشام أحمد فهيد.
وأوضح محمد يوسف، أن المحاضرات التثقيفية تواصل فعالياتها للأسبوع الثاني على التوالي، حيث استمرت علي مدار يومي ٣٠ نوفمبر و٢ ديسمبر جلسات حوارية عن المهارات الشخصية والتنمية البشرية وعلوم الإدارة، وتحدث بها الدكتور عنتر محمد أحمد علي، وذلك بقاعة مركز المؤتمرات الدولي بالمقر الجديد.