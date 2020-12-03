لتدريب الطلاب والخريجين.. تعاون بين جامعة سوهاج وجمعية تنمية الصناعات الصغيرة

وقع الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج ، بروتوكول تعاون بين مركز الخدمة العامة للتشغيل والتركيبات الفنية بكلية التكنولوجيا والتعليم، وجمعية تنمية المجتمع لتنمية الصناعات الصغيرة بسوهاج، ويمثلها المهندس محمود محمد حسين علي عجاج رئيس مجلس الإدارة.





بهدف إنشاء مركز لتدريب الطلاب والخريجين على الحرف الصناعية المختلفة، وذلك بقاعة الاجتماعات بالحرم الجامعي الجديد، وبحضور الدكتور أحمد عبدالرحيم القائم بعمل عميد كلية التكنولوجيا والتعليم.





وقال الدكتور أحمد عزيز أن البروتوكول يأتي تفعيلا لدور الجامعة في تنمية المجتمع المحلي، وإبراز مساهماتها في التواصل مع المجتمع المدني، موضحًا أن البروتوكول يستهدف إقامة مركز لتدريب الطلاب والخريجين على جميع الحرف الصناعية، من كليات التكنولوجيا والتعليم، الدبلومات الفنية الصناعية، والفنيين وأصحاب الورش من الفئات العمرية بين ١٨ - ٤٠ سنة، مضيفًا أن هذا المشروع يعد أحد أسباب الحد من ظاهرة البطالة وتحسين الوضع لأسر المنتفعين من الخدمة.





وقال المهندس محمود محمد عجاج، أن البروتوكول يهدف إلى رفع مستوى المعيشة لقطاع الصناعات الصغيرة والعاملين بالورش، وتنمية القدرات والمهارات الحرفية والاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن البروتوكول ينص على التدريب في مجالات العمارة، التبريد والتكييف، الطاقة الشمسية، صيانة السيارات والمعدات الثقيلة، النجارة والالمونيتال.





ومن الجدير بالذكر أن البروتوكول يسمح بالتدريب لفئات غير المنصوص عليها بأجر رمزي والحصول على شهادة رسمية موثقة من الجامعة تفيد اجتيازه للدورة.







