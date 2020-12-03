وزير الرياضة: حضور 30% من المشجعين من سعة الصالات بمونديال اليد.. فيديو

قال وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، إن ادارة تنظيم البطولات تعتمد على ايجاد ارث جيد من خلال المنظومة وطريقة العمل، ونقل كل المنظومة بمشتلامتها من خلال استعراضها بنظام الكود ونظام كاميرات المراقبة والتنظيم الجيد، مع وزارة الصحة واللجنة الصحية المنظمة المنظمة لمونديال كرة اليد والتى أكدت أن سعة حضور المشجعين فى الصالات لن تتخطى الـ30%.









وأكد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، خلال لقاء خاص على فضائية " اكسترا نيوز"، أن بطولة العالم لكرة اليد ستقام فى موعدها وفى حالة اعتذار دولة سيتم استبدالها بدولة أخرى، منوهًا أن مصر تدخل تحدى جديد لتنظيم بطولة العالم لكرة اليد فى ظل جائحة كورونا، مؤكدًا أن مصر ترسل رسالة شفافة توضح جهود مصر والاتحاد الدولى لكرة اليد عن فيروس كورونا.









وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة انجزت الصالات الاربعة الجديدة فى استاد العاصمة الإدارية ، كما تم تطوير مجمع الصالات باستاد القاهرة، مشيرًا إلى أن مصر مستعدة تمامًا لاستقبال كافة اللاعبين وفقًا للاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على اللاعبين والمشاركين.









وتابع أن الاتحاد الدولى لكرة اليد يهدف لمخاطبة كل العالم الدولى والصحافة الدولية من خلال المراسلين المحليين والسفراء المشاركين دولهم فى البطولة لمعرفة أهم الاستعدادات الموجودة خاصة وأن البطولة ستقام فى مواعيدها وفقًا لاستعداد اللجنة العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.



