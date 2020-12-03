حسن علام: تصدير المقاولات يفيد الاقتصاد الوطني.. وحجم أعمالنا يتجاوز 5 مليارات دولار





وأوضح علام في مؤتمر صحفي قبل قليل، أن خروج شركات المقاولات للأسواق الخارجية يوفر عملة صعبة للاقتصاد ويدعم سمعة مصر خارجيا ويضيف لقدرات أبنائها، خاصة أن تصدير العمل باسم شركة مصرية في مشروعات خارجية يؤكد قدرة هذه الشركات ويضيف لنا أكثر من فكرة تصدير العمالة المدربة رغم ما تتمتع به من كفاءة عالية.





وتابع، أن دول الجوار في الشرق الأوسط وأفريقيا بها فرص كبيرة لعمل شركات المقاولات ذات الخبرة الجيدة، والفترة المقبلة ستشهد تواجدا كبيرا لنا كمقاولين مصريين.





وأوضح أن الشركة يتجاوز حجم أعمالها 5 مليارات دولار، النسبة الأكبر منها داخل مصر، بالإضافة لعدد من المشروعات في السعودية وعمان والجزائر والعراق وأفغانستان وقريبا سنكون من اول الشركات المصرية التي تعود للعمل بالسوق الليبي.





يذكر أن تحالف شركتي المقاولون العرب وشركة السويدي يقوم بتنفيذ سد روفيجي بتنزانيا وهو عبارة عن سد ومحطة جيوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي، بمنخفض شتيجلرز جورج، بدولة تنزانيا وتم توقيع عقد تنفيذه في 2018 وشارك كل من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة في احتفالية تحويل مسار المجري المائي للنهر خلال نوفمبر الماضي.

قال المهندس حسن علام رئيس حسن علام القابضة، إن تصدير المقاولات للخارج يضيف كثيرا للاقتصاد الوطني.