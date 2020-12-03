ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

حسن علام: تصدير المقاولات يفيد الاقتصاد الوطني.. وحجم أعمالنا يتجاوز 5 مليارات دولار

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 04:37 م
صدى البلد
Advertisements
امنة عبدالعظيم
قال المهندس حسن علام رئيس حسن علام القابضة، إن تصدير المقاولات للخارج يضيف كثيرا للاقتصاد الوطني.

وأوضح علام في مؤتمر صحفي قبل قليل، أن خروج شركات المقاولات للأسواق الخارجية يوفر عملة صعبة للاقتصاد ويدعم سمعة مصر خارجيا ويضيف لقدرات أبنائها، خاصة أن تصدير العمل باسم شركة مصرية في مشروعات خارجية يؤكد قدرة هذه الشركات ويضيف لنا أكثر من فكرة تصدير العمالة المدربة رغم ما تتمتع به من كفاءة عالية.

وتابع، أن دول الجوار في الشرق الأوسط وأفريقيا بها فرص كبيرة لعمل شركات المقاولات ذات الخبرة الجيدة، والفترة المقبلة ستشهد تواجدا كبيرا لنا كمقاولين مصريين.

وأوضح أن الشركة يتجاوز حجم أعمالها 5 مليارات دولار، النسبة الأكبر منها داخل مصر، بالإضافة لعدد من المشروعات في السعودية وعمان والجزائر والعراق وأفغانستان وقريبا سنكون من اول الشركات المصرية التي تعود للعمل بالسوق الليبي. 

يذكر أن تحالف شركتي المقاولون العرب وشركة السويدي يقوم بتنفيذ سد روفيجي بتنزانيا وهو عبارة عن سد ومحطة جيوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي، بمنخفض شتيجلرز جورج، بدولة تنزانيا وتم توقيع عقد تنفيذه في 2018  وشارك كل من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة في احتفالية تحويل مسار المجري المائي للنهر خلال نوفمبر الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اليوم.. وزيرا الكهرباء والإسكان يشهدان احتفالية تحويل مجرى نهر روفيجى لتنفيذ سد تنزانيا

وزير الكهرباء يكشف مزايا سد ومحطة جيوليوس بتنزانيا في توليد الطاقة

رئاسة الوزراء: مشروع إقامة سد بتنزانيا يحقق أحلام التنزانيين في البناء والتنمية.. فيديو

وزير الإسكان: كورونا عطل مشروع سد ومحطة جيوليوس نيريري.. فيديو

وزير الكهرباء يكشف عن تفاصيل إنشاء سد جيوليوس لتوليد الطاقة بتنزانيا..فيديو

محسن صلاح: المقاولون العرب ذراع الدولة المصرية في أفريقيا.. فيديو

ترشيحاتنا

القصة الكاملة لتعذيب ثعلب صغير بسبب ريهام سعيد

تعرف على سيارة منى زكي وأحمد حلمي بعد ظهورهما بمهرجان القاهرة.. صور

صدمة.. واتساب يتوقف عن العمل نهائيا على هذه الهواتف.. اعرف جهازك بينهم

قمة خليجية في السعودية بحضور تميم قريبا

ماذا يحدث بالجسم عند تناول الفول السوداني؟

بعد حلقتها الأخيرة.. ريهام سعيد مهددة بالحبس والإيقاف بسبب الثعالب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرهما التريند.. 10 لقطات رومانسية بين منى زكي وأحمد حلمي

مقارنة بين هيونداي النترا 2021 hyundai elantra وكيا kia k5.. صور

احمِ نفسك.. هاني الناظر يقدم 7 نصائح مهمة للوقاية من كورونا