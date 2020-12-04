10.9 مليار جنيه حجم التداول في البورصة خلال الأسبوع الماضي

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نحو 10.9 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2710 ملايين ورقة منفذة على 236 ألف عملية.









جاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 12.3 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 3432 مليون ورقة منفذة على 250 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.









واستحوذت الأسهم على 74.68 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 25.32 % خلال الأسبوع.







