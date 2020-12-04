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اقتصاد

10.9 مليار جنيه حجم التداول في البورصة خلال الأسبوع الماضي

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نحو 10.9 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2710 ملايين ورقة منفذة على 236 ألف عملية.


جاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 12.3 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 3432 مليون ورقة منفذة على 250 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.


واستحوذت الأسهم على 74.68 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 25.32 % خلال الأسبوع.


وبلغ إجمالي القيمة السوقية للبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، نحو 642.9 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل ارتفاعا بنحو 1.03 % بما يعادل 6.5 مليار جنيه أرباح رأسمالية حيث بدأت القيمة السوقية للأسهم المقيدة بالبورصة الأسبوع عند مستوى 636.4 مليار جنيه.
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