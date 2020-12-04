"يجب محاسبته" .. غضب من جماهير النصر من حمدالله بعد خسارة أبها

تلقى النصر السعودي الهزيمة الخامسة له بالموسم الجاري من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من أصل ست مباريات.





النصر تلقي هزيمة قاسية أمام أبها اليوم الخميس، بثنائية مقابل هدف ضمن الجولة السادسة، في لقاء شهد إهدار الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله لضربة جزاء في اللحظات الأخيرة.





وتعرض حمدلله لهجوم شديد بسبب تراجع مستواه الفترة الماضية.





وغرد أحد محبي النصر عبر حسابه على تويتر: "ماذا يقصد حمدالله بنزع شارة الكبتنية ما هذا الاستهتار والتعالي اذا يشوف نفسه اكبر من النصر فالنصر هو من اشهره في الوطن العربي يجب محاسبته حتى لو وصل الأمر للاستغناء عنه النصر لايقف على لاعب اللي جابه قادر يجيب من هو أفضل منه الكيان فوق الجميع".





ورصدت عدسات الكاميرات حمد الله، وهو يتخلى عن شارة القيادة، بعد الهدف الثاني لأبها، الذي جاء في الدقيقة 69.

فقد توجه المغربي إلى المدافع ما يكون بيريرا لتسليمه الشارة، بينما ظهر البرازيلي متعجبا من تصرف حمد الله.





ويحتل النصر المركز قبل الأخير في دوري المحترفين، برصيد 3 نقاط فقط من 6 مباريات.



