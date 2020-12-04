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رياضة

"يجب محاسبته" .. غضب من جماهير النصر من حمدالله بعد خسارة أبها

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 06:34 ص
النصر السعودي
النصر السعودي
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أحمد هاني
تلقى النصر السعودي الهزيمة الخامسة له بالموسم الجاري من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من أصل ست مباريات. 

النصر تلقي هزيمة قاسية أمام أبها اليوم الخميس، بثنائية مقابل هدف ضمن الجولة السادسة، في لقاء شهد إهدار الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله لضربة جزاء في اللحظات الأخيرة. 

وتعرض حمدلله لهجوم شديد بسبب تراجع مستواه الفترة الماضية. 

وغرد أحد محبي النصر عبر حسابه على تويتر: "ماذا يقصد حمدالله بنزع شارة الكبتنية ما هذا الاستهتار والتعالي اذا يشوف نفسه اكبر من النصر فالنصر هو من اشهره في الوطن العربي يجب محاسبته حتى لو وصل الأمر للاستغناء عنه النصر لايقف على لاعب اللي جابه قادر يجيب من هو أفضل منه الكيان فوق الجميع". 

ورصدت عدسات الكاميرات حمد الله، وهو يتخلى عن شارة القيادة، بعد الهدف الثاني لأبها، الذي جاء في الدقيقة 69. 
فقد توجه المغربي إلى المدافع ما يكون بيريرا لتسليمه الشارة، بينما ظهر البرازيلي متعجبا من تصرف حمد الله. 

ويحتل النصر المركز قبل الأخير في دوري المحترفين، برصيد 3 نقاط فقط من 6 مباريات.

و أنهى فريق النصر الشوط الأول متقدما بهدف سجله أيمن يحيى سالم، في الدقيقة 19 من عمر المباراة.

وفي الشوط الثاني تمكن أبها من إدارك التعادل كارلوس ستراندبيرج في الدقيقة 55، قبل أن يعود نفس اللاعب ويتمكن تسجيل هدف الفوز في الدقية 69.

وسيطر النصر على مجريات المباراة بنسبة استحواذ 63% مقابل 37% لـ أبها، وسدد 21 تسديدة منها 11 على المرمى.

في المقابل كان أبها أكثر فاعلية على المرمى، حيث سدد 8 تصويبات فقط طوال المباراة، منها 4 على مرمى جاء منها هدفان.

وبهذه النتيجة يواصل النصر نزيف النقاط في مسابقة الدوري السعودي بالهزيمة آخر مباراتين، بالإضافة إلى خسارة كأس خادم الحرمين الشريفين السبت الماضي، بعد الهزيمة أمام الهلال  2 - 1.


ورفع فريق أبها رصيده إلى النقطة السابعة في المركز الـ 11 في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي، بينما تجمد النصر عند 3 نقاط في المركز الـ 15.
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