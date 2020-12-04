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لميس سلامة: تحيا مصر يدخل موسوعة جينيس للمرة الثانية خلال أيام.. فيديو

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:44 ص
الإعلامية لميس سلامة
الإعلامية لميس سلامة
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محمود محسن
قالت الإعلامية لميس سلامة إنه منذ ما يقرب من شهر مضى نظم صندوق تحيا مصر أكبر قافلة إنسانية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لافتة إلى أنه تم تسجيل تلك القافلة في موسوعة جينيس في المساعدات الإنسانية التي دائما ما يقدمها الصندوق.
وأضافت لميس سلامة، خلال برنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن صندوق تحيا مصر سيعلن أيضا خلال الفترة المقبلة عن إطلاق قافلة إنسانية مرة أخرى وأيضا ستدخل موسوعة جينيس".

وتابعت مقدمة برنامج صباح البلد أن صندوق تحيا مصر في أقل من أسبوعين سيدخل للمرة الثانية تلك الموسوعة. 

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قد قالت تعليقا على احتفالية صندوق تحيا مصر بإطلاق أكبر قافلة إنسانية لدعم الاسر الأولى بالرعاية، إن  صندوق تحيا مصر رائد في  العطاء.

وأضافت نيفين القباج  " عندما تم إنشاء  صندوق تحيا مصر لم يتخيل أحد أن ينمو الصندوق بشكل كبير  ويدخل في جوانب مختلفة من التنمية، وساند الجهات الحكومية والأهلية من أجل دعم الأسر الأولى بالرعاية .

وتابعت نيفين القباج:"  صندوق تحيا مصر يمول مشروعات مختلفة في الصحة والتضامن مثل أطفال بلا مأوى وصندوق عطاء وساهم في العديد من المشروعات القومية".

وأكملت نيفين القباج:"  تم التنسيق مع صندوق تحيا مصر وبنينا حلقة تواصل مستمرة مع الصندوق من أجل تقديم كل الدعم وسبل  العبور من أزمة فيروس كورونا بكل خير وأول قافلة كان بها ما يقرب من 300 تريلا وصلت لكافة أنحاء الجمهورية  لدعم المتضررين من ازمة فيروس كورونا".

ولفتت نيفين القباج:" تنظيم الجهود بين صندوق تحيا مصر والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية ولدينا قاعدة بيانات للأسر الفقيرة  ولدينا 8.2 مليون اسرة مسجلة بكافة تفاصيلها"، مضيفة:"  مصر سجلت رقم قياسي  في موسوعة جينيس لأكبر قافلة مواد غذائية على مستوى العالم  بـ 473 تريلا".

وفي تصريحات سابقة قالت نيفين القباج:" بناء الإنسان على رأس أولويات عمل وزارة التضامن الاجتماعى، من خلال مساندة المستحقين، لافتة إلى أن جمع بيانات الاسر المستفيدة ستكون ثروة لمبادرات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال احتفالية صندوق تحيا مصر بإطلاق أكبر قافلة إنسانية لدعم الاسر الأولى بالرعاية، نعمل على الرعاية الاجتماعية ليس فقط فى المعاش فقط ولكن تبنت الوزارة اسسا تتواكب مع طبيعة المرحلة التى تعيشها مصر من خلا دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على  دعم الجمعيات الاهلية وكفالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وإيجاد مأوى للأطفال والكبار بلا مأوى وتعزيز الوعى المجتمعى، وتنظيم الاسرة والحد من الزيادة السكانية، والاهتمام بالأطفال الأيتام.

وأوضحت ان وزارة التضامن الاجتماعى توفر برامج وانشطة ومشروعات تتعامل بكفاءة عالية مع الفقر متعدد الابعاد من خلال فقر مادى ومعنوي وذل من خلال البرنامج الرئاسي حياة كريمة. 
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