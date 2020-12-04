ما فوائد جهاز قياس الرطوبة بالنسبة للفلاح ؟.. وزارة الري تجيب

كشف محمد غانم، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الموارد المائية والرى، عن كيف يستطيع الفلاح رى أرضه وهو فى منزله عبر الهاتف، قائلا: إن وزارة الرى دائما ما تدعم وتطالب المزارعين بالتحول لإستخدام نظم الرى الحديثة فى الرى كبديل عن نظم الرى بالغمر.
وأضاف "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن الهدف من الرى الحديث أنه يعمل على ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى دور تلك المنظومة الهامة فى توفير التكلفة الأساسية التى يتحملها المزارع سواء الأسمدة أو للعمالة أو الطاقة.
وتابع أن استخدام نظم الرى الحديثة يسهم فى زيادة الإنتاجية، وبالتالى يزيد ربح المزارع، لافتا إلى أن الموضوع الجديد الذى تم طرحه البارحة من وزير الرى بخصوص استخدام مجسات فى التربة لقياس الرطوبة من خلال رسالة عبر الهاتف الهدف منه معرفة درجة الرطوبة الموجودة فى التربة.
وأكد أن أهمية معرفة درجة الرطوبة فى حالة وجود نقص فى الرطوبة ومما يسببه نقص الأوكسجين، وبالتالى يحدث إجهاد للنبات يؤدى الى نقص فى إنتاجية المحصول، ولكن إذا كانت كمية الرطوبة مناسبة يعطى أعلى إنتاجية محصولية.
وأشار إلى أن جهاز قياس الرطوبة عبارة عن جهاز يدوى يستخدمه الفلاح ومن خلاله يقيس رطوبة التربة ومعرفة درجتها، وبالتالى يحدد كمية المياه المناسبة، حيث أنه يعتبر جهاز بسيط التكلفة أنتجته الوزارة من خلال مهندسيها.
وأفاد أنه تم توزيع عدد محدود من جهاز قياس الرطوبة على عدد من المناطق الريفية تمهيدا لتعميمه خلال الفترة القادمة، متابعا أنه يشترط استخدامه بأراضي تروى بوسائل الرى الحديث، حيث أن فكرة استخدامه مع الموبايل تعتبر فكرة جارى تطويرها الأن ويتم تجريبه حاليا، كما أنه سيتم ربطه به بحيث يتم إرسال رسالة عندما تكون الرطوبة مناسبة.
قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن هناك بعض الأشخاص تداولوا موضوع ري الأرض بالموبايل على أساس أنها نكتة، موضحًا أن هذا الموضوع حقيقي، وهذا سيكون فى نظام الري الحديث الذى يوفر الكثير على المواطنين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي، إن جميع الزراعات يتناسب معها الري الحديث، وكل محصول يكون له نسبة معينة من الماء، وزيادة نسبة المياه يتسب فى مشكلات لـ الزراعة.
ولفت إلى أنه سيتم استخدام مجسات داخل الأراضى الزراعية لقياس نسبة الرطوبة فى التربة، وأكد أن الري الحديث يزيد من الإنتاجية لـ الضعف، فـ الفلاح الذى يستخدم الري الحديث يحصل على إنتاجية 40 طن لـ الفدان والذى يستخدم الري بالغمر يحصل على 25 طن من الفدان .
وتابع: أنه جار تحديث خدمة إرسال رسالة للفلاح عبر هاتفه تخبره بالوصول لدرجة مناسبة من الرطوبة ليقوم باستخدام نظام الري المناسب لمحاصيله.
وأشار إلى أن شبكة الرى إذا استمرت لفترة كبيرة تسبب إجهادا للنبات والمحاصيل الزراعية ولفت متحدث الرى، إلى وجود ديناميكية فى زراعة المحاصيل وفقأ لنوع المحصول تتواجد درجة رطوبة مقابلة له .
وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أكد أنه سيتم خلال الأيام القادمة التعاون مع وزارة البيئة من أجل إعداد استراتيجية متكاملة لإدارة المخلفات الزراعية بعد النجاح الذي تحقق فى منظومة قش الأرز وذلك لتعظيم الاستفادة من جميع المخلفات الزراعية.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة باحتفالية وزارة البيئة لعرض جهود ونتائج مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة 2020 والمعروفة إعلاميا "بالسحابة السوداء" بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و محمود شعراوى وزير التنميه المحلية، الدكتورة إيناس أبو طالب رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور أحمد فاروق رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومسئولى عدد من الجهات المعنية وقيادات وخبراء وزارة البيئة وذلك بالمركز البيئى الثقافى التعليمى "بيت القاهرة".
وأشار إلى أن تلك الاستراتيجية تستهدف تعظيم الاستفادة من كافة المخلفات الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية أو مخلفات التصنيع الزراعي على مستوى القرى، وإعادة تدويرها، لخلق قيمة مضافة، وزيادة العائد للمزارع والمربي، وتحسين دخولهم، فضلا عن المساهمة في الحفاظ على البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة.