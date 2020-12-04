ما فوائد جهاز قياس الرطوبة بالنسبة للفلاح ؟.. وزارة الري تجيب

كشف محمد غانم، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الموارد المائية والرى، عن كيف يستطيع الفلاح رى أرضه وهو فى منزله عبر الهاتف، قائلا: إن وزارة الرى دائما ما تدعم وتطالب المزارعين بالتحول لإستخدام نظم الرى الحديثة فى الرى كبديل عن نظم الرى بالغمر.





وأضاف "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن الهدف من الرى الحديث أنه يعمل على ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى دور تلك المنظومة الهامة فى توفير التكلفة الأساسية التى يتحملها المزارع سواء الأسمدة أو للعمالة أو الطاقة.





وتابع أن استخدام نظم الرى الحديثة يسهم فى زيادة الإنتاجية، وبالتالى يزيد ربح المزارع، لافتا إلى أن الموضوع الجديد الذى تم طرحه البارحة من وزير الرى بخصوص استخدام مجسات فى التربة لقياس الرطوبة من خلال رسالة عبر الهاتف الهدف منه معرفة درجة الرطوبة الموجودة فى التربة.





وأكد أن أهمية معرفة درجة الرطوبة فى حالة وجود نقص فى الرطوبة ومما يسببه نقص الأوكسجين، وبالتالى يحدث إجهاد للنبات يؤدى الى نقص فى إنتاجية المحصول، ولكن إذا كانت كمية الرطوبة مناسبة يعطى أعلى إنتاجية محصولية.





وأشار إلى أن جهاز قياس الرطوبة عبارة عن جهاز يدوى يستخدمه الفلاح ومن خلاله يقيس رطوبة التربة ومعرفة درجتها، وبالتالى يحدد كمية المياه المناسبة، حيث أنه يعتبر جهاز بسيط التكلفة أنتجته الوزارة من خلال مهندسيها.





وأفاد أنه تم توزيع عدد محدود من جهاز قياس الرطوبة على عدد من المناطق الريفية تمهيدا لتعميمه خلال الفترة القادمة، متابعا أنه يشترط استخدامه بأراضي تروى بوسائل الرى الحديث، حيث أن فكرة استخدامه مع الموبايل تعتبر فكرة جارى تطويرها الأن ويتم تجريبه حاليا، كما أنه سيتم ربطه به بحيث يتم إرسال رسالة عندما تكون الرطوبة مناسبة.



