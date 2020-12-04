تنفيذ 616 حكما قضائيا وضبط 8 عاطلين بحوزتهم أسلحة ومخدرات بأسوان

استكملت الأجهزة الأمنية في أسوان شن حملاتها المكبرة التى تستهدف ضبط الخارجين عن القانون في الشارع الأسوانى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير الأمن.





ففى مجال تنفيذ الأحكام وضبط الهاربين تم تنفيذ 616 حكمًا متنوعًا شملت ضبط 3 جنايات، و 145 حكم حبس جزئي و24 حكم حبس مستأنف و316 أحكام غرامات و128 أحكام المخالفات.





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وفى مجال ضبط حائزى المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط 8 عاطلين بحوزتهم 4 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 1900 جرام، و50 جرام حشيش وأقراص مخدرة و2 سلاح أبيض .





وتم التحفظ على المتهمين، والمواد المخدرة والأسلحة النارية المضبوطة، وتحرر المحضر اللازم ، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.





وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .





يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.





وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.





وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نائبه أحمد شعبان بمتابعة الأعمال الجارية بالمرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة ورصف الطريق الدائرى كلابشة / نصر النوبة بطول 12 كم وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 135 مليون جنيه والمقرر نهوه في منتصف 2021 ليعقب ذلك البدء في تنفيذ المرحلة الثانية لطريق نصر النوبة / بلانة نحو 22 كم وهو الذى يأتى في إطار جهود المحافظة لتلبية المطالب الجماهيرية بمختلف المدن والمراكز .