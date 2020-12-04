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أخبار العالم

السعودية: اتفاقات السلام مع إسرائيل خطوة مهمة.. وإيران ترفض الحوار

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 06:08 م
وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
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قسم الخارجي
قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن اتفاقيات السلام العربية مع إسرائيل خطوة مهمة لتحقيق السلام في المنطقة.

وذكر الوزير السعودي أنه من المهم عودة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات، وتابع "يجب التوصل لاتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي بشرط وجود دولة فلسطينية تتمتع بالسيادة".

وأضاف فيصل بن فرحان في كلمة أمام منتدى حوار المتوسط أن السعودية ترحب بالحوار مع إيران لكنها هي من أغلقت الباب أمام أي حوار.

وأشار إلى أن إيران تلعب دورا خبيثا في دعم الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى جماعات مسلحة تابعة لطهران تقوم بالهجوم على البعثات الدبلوماسية.

في سياق آخر، أوضح الوزير السعودي أن بلاده على ثقة من أنها ستتمكن من العمل بشكل جيد مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وأكمل " قد تكون هناك خلافات مع الإداراة الأمريكية الجديدة بشأن بعض الملفات لكن هذا أمر طبيعي".
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