شروط وإجراءات عقد وتوثيق زواج الأجانب في مصر

هناك الكثير من الأشخاص يقعون في حيرة كبيرة عندما يتعرفون علي بعضهم وهم ليسوا أصحاب جنسية واحده وتطور العلاقة بينهم ويريدون الارتباط عن طريق الزواج ولا يعرفون كيف يفعلوا ذلك.

ففي هذا السياق عرف تامر الباشا المحامي والخبير القانوني الشروط والإجراءات والأوراق اللازمة لعقد وتوثيق زواج الأجانب في مصر.





أولاّ:- تتم عملية عقد الزواج و توثيق عقد الزواج الخاص بالأجانب في وزارة العدل بميدان لاظوغلي بالقاهرة- مكتب زواج الاجانب - الدور الرابع, و ذلك بإتباع المراحل و إستيفاء الشروط التالية:-





1- حضور الزوج والزوجة بشخصهما.





2- وجود شاهدين عدل بالاضافة الى طابع أسرة (يتم شرائه من مجمع التحرير بالقاهرة).





3- ان يكون فرق السن بين الزوجين مناسبا ويفترض الا يزيد عن 25 عاما.





4- يجب ان تكون اقامة الزوجة الاجنبية في مصر بغرض غير السياحة. (يتم الحصول على ختم بالاقامة المؤقتة على جواز سفرها من ادارة الجوازات والهجرة بمجمع التحرير بالقاهرة).





5- الا يقل سن الزوج والزوجة عن 21 عاما.





6- تقديم شهادة من الطرف الاجنبي ( الزوجة ) الراغب في الزواج من سفارتها الكائنة فى ج.م.ع بحالتها الاجتماعية وسنها وديانتها. (يجب شهادة بأثبات الديانة سواء مسيحية او يهودية لأن القانون يمنع الزواج من ملحدة).





7- تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي ( الزوجة ) الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولتها في الزواج.





ثانياّ:- بعد اتمام الاوراق والاجراءات المطلوبة يتم التوجه وزراة العدل الكائنة بميدان لاظوغلي بالقاهرة (مكتب زواج الاجانب- الدور الرابع (,وتتم كافة الاحراءات السابقة في مكتب زواج الاجانب.





ثالثاّ:- بعد الانتهاء من انهاء وتوثيق عقد الزواج واستلام العقد يتم ختمه من الشهر العقاري المختص والكائن بجوار نقابة المحامين بالقاهرة ثم يتم توثقية من أي مكتب توثيق تابع لوزارة الخارجية المصرية. (مكتب التصديقات).





وبعد الانتهاء من كافة اجراءات التوثيق يتم استيفاء باقي الاجراءات في سفارة الزوجة الاجنبية وكل سفارة لها اشتراطاتها وطلباتها الخاصة لانهاء اجراءات الزواج عن طريقها حتى يكون الزوج جاهزا من الناحية القانونية للسفر والالتحاق بزوجته.