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رياضة

الجزيري يتوقع نتيجة مباراة الأهلي ونهضة بركان.. ويؤكد: ساسي "مرتاح" في الزمالك

السبت 05/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
قرجاني ساسي
قرجاني ساسي
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محمد رشاد
كشف سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم المقاولون العرب عن تفاصيل حديثه مع مواطنه فرجاني ساسي لاعب الزمالك بشأن تواجده ضمن صفوف القلعة البيضاء.

وقال سيد الدين الجزيري في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ام بي سي مصر: "طبقًا لما تحدثت فيه مع فرجاني ساسي أنه مرتاح ببقائه في الزمالك وهذا ما أعلمه ولا أعرف باقي التفاصيل ولا أتحدث معه كثيرًا في هذا الأمر".

وبسؤاله عن حمدي النقاز وندمه على الرحيل من الزمالك؟، أوضح: "بالتأكيد لا، هو أخذ خطوة فمن المؤكد أنه لن يندم عليها".

وأوضح: "حمدي النقاز انتقل للترجي التونسي وهو من أفضل الأندية في تونس، نحن أصدقاء ولكنه متواجد هناك ويشارك والأمور جيدة".

واختتم: "نريد أن نرى صورة جيدة في السوبر الإفريقي، والكرة المغربية مستواها قل بسبب كورونا، وأتوقع فوز الأهلي على نهضة بركان بهدفين دون رد، والأهلي والزمالك لعبوا نهائي أبطال إفريقيا".

ونجح فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس في الفوز بحفلة أهداف أمام أرتا سولار بطل جيبوتي بنتيجة 9-1، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد عثمان أحمد عثمان، في إطار إياب الدور التمهيدي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية ويصعد رسميًا إلى دور 32.

وجاء هدف التقدم عن طريق الوافد الجديد أحمد داودا في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول، ثم جاء هدفين عن طريق التونسي سيف الدين الجزير ي في الدقائق 7 ، 10 ثم جاء هدف فاروقا في الدقيقة 22 ، وأخيرًا هدف أخر لأحمد داودا في الدقيقة 37 ثم جاء الهدف السادس في الدقيقة 50 من عمر الشوط الثاني ثم جاء الهدف السابع عن طريق فادي نجاح في الدقيقة 66  ثم أضاف أحمد الشيمي الهدف الثامن في الدقيقة 71 ، ثم جاء دادزي بهدف شرفي لفريق أرتا سولار في الدقيقة 81، وقبل لحظات من نهاية المباراة سجل كريم مصطفى الهدف التاسع في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

ورفض حكم المباراة بدء اللقاء، بسبب تواجد العديد من الجماهير في المدرجات نتيجة بعض الأسر في مدرجات الجماهير، وتم انطلاق المباراة بعد خروج الجماهير تماما.
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