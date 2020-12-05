الجزيري يتوقع نتيجة مباراة الأهلي ونهضة بركان.. ويؤكد: ساسي "مرتاح" في الزمالك

كشف سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم المقاولون العرب عن تفاصيل حديثه مع مواطنه فرجاني ساسي لاعب الزمالك بشأن تواجده ضمن صفوف القلعة البيضاء.





وقال سيد الدين الجزيري في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ام بي سي مصر: "طبقًا لما تحدثت فيه مع فرجاني ساسي أنه مرتاح ببقائه في الزمالك وهذا ما أعلمه ولا أعرف باقي التفاصيل ولا أتحدث معه كثيرًا في هذا الأمر".





وبسؤاله عن حمدي النقاز وندمه على الرحيل من الزمالك؟، أوضح: "بالتأكيد لا، هو أخذ خطوة فمن المؤكد أنه لن يندم عليها".





وأوضح: "حمدي النقاز انتقل للترجي التونسي وهو من أفضل الأندية في تونس، نحن أصدقاء ولكنه متواجد هناك ويشارك والأمور جيدة".





واختتم: "نريد أن نرى صورة جيدة في السوبر الإفريقي، والكرة المغربية مستواها قل بسبب كورونا، وأتوقع فوز الأهلي على نهضة بركان بهدفين دون رد، والأهلي والزمالك لعبوا نهائي أبطال إفريقيا".



