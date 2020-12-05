حريق هائل يلتهم خط وقود بمحطة كهرباء الوليدية في أسيوط

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك صور لحريق هائل في خط وقود بمحطة كهرباء الوليدية نتيجة خطأ فني من مهندس الشركة المنفذة تسبب في إصابة 6 اشخاص بينهم 2 مهندسين بحروق شديدة وإصابة 4 عمال في اسيوط.





وتبين الانفجار وقع نتيجة خطأ فني من مهندس الشركة المنفذة تسبب في اصابة 10 اشخاص مهندسين وعمال حيث تم نقل بعضهم الي مستشفى الإيمان و3 الي مستشفى خاص للحروق في الزهراء.





وأشارت التحريات الأولية إلى انفجار بلف بخار بمحطة كهرباء الوليدية، ما أسفر عن إصابة 10 اشخاص من العاملين والمهندسين.





وتبين ان أسماء المصابين هم كل من:"جابر. س. ر" 39 عامًا، و"محمد. ا.ا" 37 عامًا، و"إبراهيم. ا.ا" 24 عامًا، و"جمال. م. هـ" 28 عامًا، و"عبدالحميد. س.س" 18 عامًا، و"حسام. ح.ع" 30 عامًا".