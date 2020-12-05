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أخبار العالم

السقف انهار.. حريق هائل فى كنيسة تاريخية بـ نيويورك.. شاهد

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:13 م
اندلاع حريق ضخم بكنيسة
اندلاع حريق ضخم بكنيسة تاريخية في نيويورك
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قسم الخارجي
اندلع حريق هائل في حي "ايست فيلادج" بمدينة نيويورك الأمريكية، وامتدت النيران إلى كنيسة تاريخية في المدينة عمرها نحو قرن من الزمان.

وحسب وسائل إعلام أمريكية حاول 200 من رجال الإطفاء السيطرة على الحريق الهائل الذي نشب في الكنيسة العريقة.

وأصيب نحو 4 من رجال الإطفاء خلال مباشرة عملية إخاد الحريق، كما لحقت أضرار جسيمة بالمبنى.

وانهار سقف الكنيسة التي تعود إلى القرن التاسع عشر بفعل الحريق الهائل، بعد ساعات من التهام النيران لسطح المبنى.

و تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبين الحريق الضخم والتهام النيران للكنيسة التاريخية.

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