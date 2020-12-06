"اقتصادية أبوظبي" تستعرض 4 خدمات رقمية رئيسية خلال مشاركتها بفعاليات جيتكس

وقال سعادة راشد عبدالكريم البلوشي وكيل الدائرة إن مشاركة الدائرة في هذا المعرض السنوي المهم تأتي بهدف استعراض خدماتها ومبادراتها الرقمية أمام نخبة واسعة من المستثمرين ورجال الأعمال وكبرى الشركات الوطنية والاجنبية والعالمية، انطلاقا من دورها الريادي في قيادة أجندة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي وتعزيز البيئة الاستثمارية فيها.





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تشارك دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في فعاليات "أسبوع جيتكس للتقنية" بنسخته الـ 40 التي تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر الجاري وذلك بتقديم 4 خدمات رئيسة وهي "بوصلة المستثمر وغرفة التحكم والطوارئ ومعاك وتحقق" ضمن جناح حكومة امارة ابوظبي الذي تقوده هيئة ابوظبي الرقمية.وأكد أهمية المشاركة في هذا الحدث الأهم على مستوى المنطقة في مجالات التقنية والتكنولوجيا، ويضم جناح حكومة إمارة أبوظبي، تحت مظلته أهم الجهات الحكومية التي تقدم حلولا وخدمات ومبادرات رقمية ذكية تجسد استراتيجية حكومة الامارة في التحول الرقمي الذكي الشامل لخدماتها مشيرا الى ان المعرض يعد فرصة للاطلاع على أهم التقنيات العالمية وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من حلول رقمية وتحول ذكي.وأضاف أن تنظيم هذا الحدث التقني بشكل مباشر، يبرهن على نجاح دولة الإمارات في إثبات قدرتها للتغلب على تحديات أزمة فيروس كورونا "كوفيد 19"، مما يؤكد دورها في الاستمرار بمسيرتها الريادية في ظل اتخاذ أعلى معايير السلامة ومواصلة اتباع وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الجميع، من سكان وزوار على حد سواء.وأوضح سعادة راشد البلوشي أن اقتصادية ابوظبي تحرص كل عام في مشاركاتها على تقديم أهم خدماتها الرقمية الذكية حيث يعتبر هذا الحدث فرصة حقيقية لاستعراض أبرز الخدمات والمبادرات، وتسليط الضوء على مكانة إمارة أبوظبي كمركز ريادي للتحول الرقمي في المنطقة، والسباقة في تبني أحدث تقنيات التحول الرقمي الحكومي في العالم.وأكد حرص الدائرة على مواصلة جهودها في توفير الخدمات وتنفيذ المبادرات والبرامج النوعية الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري في الإمارة في مختلف القطاعات الحيوية غير النفطية، بما فيها قطاعات التقنية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، التي أصبحت تشكل اليوم محورا للاقتصادات الحديثة والدول المتقدمة.وتطرّق سعادة وكيل الدائرة إلى أبرز المبادرات الرقمية التي سيتم تسليط الضوء عليها ضمن منصة حكومة أبوظبي خلال أسبوع جيتكس، والتي تشمل مبادرة "بوصلة المستثمر" وما توفره للمستثمرين والمتعاملين من قاعدة بيانات متكاملة حول الأنشطة الاقتصادية والخدمية المرخصة في مختلف مدن ومناطق إمارة أبوظبي.وأشار إلى مبادرة "غرفة الطوارئ والتحكم الذكية للتفتيش والرقابة"، التي قامت الدائرة بتشغيلها عن بُعد لمراقبة المنشآت الاقتصادية، وذلك عبر مركز أبوظبي للأعمال التابع لها، بهدف متابعة حركة المحلات والمتسوقين في أسواق أبوظبي والتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات والتدابير الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.وقال سعادة راشد البلوشي: "ستقوم الدائرة أيضًا باستعراض خدمة "معاك" التي تم إطلاقها مؤخرًا كمنصة تفاعلية بين مستشاري الدائرة وكافة المتعاملين من مستثمرين ورواد أعمال، إضافة إلى خاصية "تحقق" التي أطلقها مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة عبر موقعه الإلكتروني www.adbc.gov.ae، لتتيح لمتعاملي الدائرة إمكانية الاستعلام عن الرخص الاقتصادية المسجلة في إمارة أبوظبي، والتأكد من حصول المنشآت الاقتصادية على الترخيص الرسمي المطلوب.