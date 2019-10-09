بهدف التعريف بمبادراتها التنموية.. مجلس محمد خلف يستضيف دائرة التنمية الاقتصادية

تواصل دائرة التنمية الاقتصادية، بالتعاون مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي العهد، عقد محاضرات في مجالس أبوظبي، للحديث عن مبادرات التنمية الاقتصادية ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية.



وفي هذا الإطار، استضاف مجلس محمد خلف في أبوظبي منطقة الكرامة محاضرة تحت عنوان « غدًا 21 »، وذلك بحضور معالي اللواء فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة مجلس محمد خلف، حيث تحدث خلالها سعادة راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي حول المبادرات التي أطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غدًا 21" وذلك بهدف تعزيز الثقافة والمعارف بين أفراد المجتمع.



وقال سعادة راشد البلوشي "تأتي حزمة المبادرات التي أطلقتها الدائرة في إطار برنامج غدًا 21 لتؤكد مجددا التزام الدائرة بالمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للاقتصاد المحلي في الإمارة وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز إقليمي وعالمي للاستثمار وممارسة الأعمال.



وأكد سعادته أنه وانطلاقًا من حرصها على العمل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أطلقت الدائرة مؤخرًا "الرخصة الفورية" وهي عبارة عن بوابة رقمية موحدة لمنح تراخيص فورية للمستثمرين والشركات لمزاولة كافة أنواع الأنشطة التجارية في العاصمة أبوظبي، بهدف تسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة، عبر توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة للاستثمار، مشيرًا إلى أن إجمالي تلك الرخص وصل إلى 1223 رخصة منذ إطلاقها.



وأضاف سعادته: "كما أطلقت الدائرة مبادرة رخصة تاجر أبوظبي، والتي تتيح لرواد الأعمال مزاولة أكثر من 1000 نشاط اقتصادي دون الحاجة لوجود مقر للعمل لمدة سنتين، مما يوفر جزءً كبيرًا من تكاليف تأسيس الأعمال، قد يصل إلى 80% وذلك تحقيقًا لمستهدفات برنامج "غدًا 21" لتحفيز الأعمال والاستثمارات، حيث وصل إجمالي رخص تاجر أبوظبي إلى 7413 رخصة، بينما وصل إجمالي رخص المتاجرة الالكترونية إلى 1221 رخصة."



وأكد سعادة راشد حرص دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على تحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تنبثق من تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة والرامية إلى توفير بيئة استثمارية حاضنة قادرة على استقطاب المزيد من رواد الأعمال وأصحاب الشركات والاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية إلى إمارة أبوظبي منوها بالأثر الإيجابي على بيئة الأعمال والذي حققته المبادرات التي أطلقتها الدائرة مؤخرا ضمن برنامج "غدًا 21" الأمر الذي يعزز من دور الدائرة في قيادة الأجندة الاقتصادية