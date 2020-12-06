أخبار الرياضة.. إعلان موعد قمة الأهلي والزمالك في الدوري.. ولاعب منتخب العراق ينتظر موافقة باتشيكو

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :





أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد الأسابيع الأولى من عمر بطولة الدوري للموسم الجديد.

لاعب منتخب العراق ينتظر موافقة باتشيكو للانضمام للزمالك ينتظر اللاعب ضرغام إسماعيل نجم منتخب العراق ردا من باتشيكو المدير الفني للزمالك للتعاقد معه خلال الساعات الاخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الجارية .





حرم عدد من اللاعبين من فرصة الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بناء على رغبة الجنوب إفريقي موسيمانى المدير الفنى للأحمر.





احتفل مرون محسن لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر بفوز ناديه أمس بكأس مصر.





أكد الإعلامى أحمد شوبير أن الأهلى يستحق التتويج بالثلاثية فى موسم تاريخى بعد معاناة صعبة وقرارات خطيرة لن تنسى من محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء.





أعلن الإعلامي أحمد شوبير، كواليس فشل انضمام أحمد الشيخ إلى صفوف الزمالك، بعد أن كان اللاعب قريبًا من الانضمام لصفوف القلعة البيضاء بعد فسخ تعاقده مع النادي الأهلي.



هاجم إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق، الإدارة الفنية لنادي الزمالك، بعد التراجع عن ضم اللاعب أحمد الشيخ لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





استقر مسؤولو نادي الزمالك على غلق باب المفاوضات مع مسؤولي نادي إنبي في الفترة الحالية لضم أسامة جلال مدافع الفريق البترولي، بسبب طلبات إنبي المادية.





أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة عدم وصول خطاب من الاتحاد الدولى لكرة القدم بشأن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك.





كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن حقيقة وجود أزمة بين النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز وزميله البرتغالي دييجو جوتا.







