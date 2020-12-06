لا نشعر بالقلق .. كلوب يكشف حقيقة وجود أزمة بين محمد صلاح وجوتا

وقال يورجن كلوب في تصريحات أبرزها موقع ليفربول إيكو:" لا توجد أي مشكلة جوتا والثلاثي صلاح وماني وفيرمينو، جوتا يؤدي معنا بشكل جيد، وعليه أن يعمل بجد خلال الفترة المقبلة، ومواصلة تسجيل الأهداف، للحفاظ على مستواه".

وتابع كلوب:" ثلاثي الهجوم " صلاح - ماني - فيرمينو" سعداء ببداية جوتا الرائعة، لكن الأمر الأكثر الأهمية بالنسة لي، هو أننا لسنا مضطرين للشعور بالقلق بشأن جاهزية خط الهجوم".

وواصل:" خط الهجوم لدينا هو الوحيد الذي يتوافر فيها لاعبين أكثر مما يممكنا وضعه في التشكيلة الأساسية.

ويستعد ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لمواجهة وولفرهامبتون، اليوم الأحد، في تمام التاسعة والربع مساء، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري الإنجليزي.





وكشف يورجن كلوب موقف مصابي الريدز، من مباراة وولفرهامبتون، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة الذي عقد أول أمس، الجمعة.





وقال يورجن كلوب:" لا أعلم بعد موقف أرنولد وكيتا من مباراة وولفرهامبتون، الثنائي سيشاركا في التدريبات، ودخولهما قائمة الفريق سيتوقف على حالتهما".





وتابع:" هناك فرصة لدخول أرنولد وكيتا قائمة المباراة، لكن لا أعرف ما إذا كان سيصبح بمقدورهما اللعب أم لا".





وواصل كلوب:" دخولهما القائمة سيعني جاهزيتهما بكل تأكيد، لكن لا أعلم ما إذا يستطيعان المشاركة من البداية، أم سيجلسان على دكة الاحتياط".





وأشار كلوب:" بخلاف أرنولد ونابي كيتا، لن تشهد مباراة وولفرهامبتون عودة أيا من المصابين الآخرين".





وأوضح كلوب، بالنسبة لحالة تشامبرلين، اللاعب بدأ يؤدي تدريبات خفيفة بالكرة ويشارك في العمليات الإحمائية بانتظام، أتوقع أن يصبح بإمكانه القيام بما هو أكثر خلال الأيام القادمة، وعندها سنحدد موعد عودته إلى التدريبات الجماعية".





كان فريق ليفربول سقط في فخ التعادل 1 - 1 أمام برايتون في الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي.