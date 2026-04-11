مدرب شباب بلوزداد: خسرنا رغم الأداء الجيد..والأمل في مباراة العودة

مدرب شباب بلوزداد
مدرب شباب بلوزداد
رباب الهواري


أعرب سليم سبع، مساعد مدرب شباب بلوزداد، عن حزنه الشديد بعد خسارة فريقه أمام الزمالك على ملعبه، مؤكدًا أن النتيجة لا تعكس مجريات اللقاء بشكل كامل.

وأوضح أن الفريق قدم مباراة كبيرة من حيث السيطرة والاستحواذ، لكنه لم ينجح في ترجمة هذا التفوق إلى أهداف، وهو ما حسم المواجهة لصالح المنافس.


أشار سبع إلى أن فريقه فرض أسلوبه على أغلب فترات المباراة، ونجح في الحد من خطورة الزمالك في العديد من الأوقات، إلا أن المشكلة الأساسية كانت غياب اللمسة الأخيرة أمام المرمى.

 وأضاف أن اللاعبين صنعوا فرصًا جيدة، لكنها لم تُستغل بالشكل المطلوب، وهو ما يُعد أحد أبرز أسباب الخسارة.

فرص ضائعة كانت كفيلة بتغيير النتيجة


أكد مساعد المدرب أن بعض اللحظات كانت حاسمة في اللقاء، وعلى رأسها الكرة التي اصطدمت بالعارضة، والتي كان من الممكن أن تغيّر مسار المباراة تمامًا. وشدد على أن مثل هذه التفاصيل الصغيرة تلعب دورًا كبيرًا في المباريات الكبرى، خاصة في الأدوار الإقصائية.

الأمل قائم في مباراة العودة
رغم الخسارة، شدد سبع على أن حظوظ فريقه لا تزال قائمة، مؤكدًا أن هناك شوطًا ثانيًا سيُلعب في مصر، وأن الفريق سيقاتل من أجل التعويض والتأهل. وأعرب عن ثقته في قدرة اللاعبين على تقديم أداء قوي في لقاء العودة وتحقيق نتيجة إيجابية.

تأثير الغيابات على الفريق
اختتم سبع تصريحاته بالإشارة إلى تأثير غياب اللاعب كداد، موضحًا أن غيابه كان له دور في تراجع الأداء، خاصة من الناحية الدفاعية. وتمنى له الشفاء العاجل والعودة سريعًا لدعم الفريق في المرحلة المقبلة

