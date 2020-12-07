نوع مهمل من الفواكه يحارب السكتات الدماغية والكوليسترول

فوائد عديدة لتناول تفاحة في اليوم تبقي الطبيب بعيدًا عنك و تغنيك عن الطبيب فعلى الرغم من أن الأبحاث تظهر أن تناول المزيد من التفاح قد لا يرتبط فعليًا بزيارات أقل للطبيب ، فإن إضافة التفاح إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تحسين العديد من جوانب صحتك.





إليك ما إذا كان تناول تفاحة يوميًا يمكن أن يساعد حقًا في إبعاد الطبيب وأهم فوائد التفاح يقدمها موقع هيلث لاين:





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فوائد صحية للتفاح





ارتبط فوائد التفاح بعدد من الفوائد التي يمكن أن تساعد في تعزيز الصحة على المدى الطويل لغناه بكم كبير من الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة .





توفر تفاحة واحدة متوسطة العناصر الغذائية التالية :





السعرات الحرارية: 95

الكربوهيدرات: 25 جرام

الألياف: 4.5 جرام

فيتامين ج: 9٪ من القيمة اليومية (DV)

النحاس: 5٪ من القيمة اليومية

البوتاسيوم: 4٪ من القيمة اليومية

فيتامين ك: 3٪ من القيمة اليومية





على وجه الخصوص ، يعمل فيتامين C كمضاد للأكسدة لتحييد المركبات الضارة المعروفة باسم الجذور الحرة والوقاية من الأمراض





يعتبر التفاح أيضًا مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة مثل الكيرسيتين وحمض الكافيين .





التفاح يحارب السكتة الدماغية





تشير الدراسات إلى أن تناول المزيد من التفاح يمكن أن يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالعديد من الحالات المزمنة ، بما في ذلك أمراض القلب





في الواقع ، وجدت إحدى الدراسات أن تناول التفاح مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية





قد يكون هذا بسبب وجود مركبات الفلافونويد الموجودة في التفاح ، وهي مركبات ثبت أنها تقلل الالتهاب وتحمي صحة القلب





يساعد تناول التفاح فى تقليل ضغط الدم ومستويات الكوليسترول ، وكلاهما من عوامل الخطر لأمراض القلب .





التفاح يحارب السرطان

يحتوي التفاح على العديد من المركبات التي قد تساعد في منع تكوين السرطان ، بما في ذلك مضادات الأكسدة والفلافونويد





وفقًا لمراجعة واحدة لـ 41 دراسة ، ارتبط استهلاك كمية أكبر من التفاح بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الرئة





لاحظت دراسة أخرى نتائج مماثلة ، حيث ذكرت أن تناول المزيد من التفاح كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم





تشير أبحاث أخرى إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات يمكن أن يحمي من سرطان المعدة والقولون والرئتين وتجويف الفم والمريء





ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتقييم التأثيرات المضادة للسرطان المحتملة للتفاح وتحديد ما إذا كانت هناك عوامل أخرى متضمنة.





التفاح يمنع هشاشة العظام





تم ربط التفاح أيضًا بالعديد من الفوائد الصحية الأخرى التي يمكن أن تساعد في إبعاد الطبيب:





ودعم فقدان الوزن. نظرًا لمحتواها من الألياف ، فقد ثبت أن التفاح يعزز الشعور بالامتلاء ويقلل من السعرات الحرارية ويزيد من فقدان الوزن

تحسين صحة العظام.





وجدت الدراسات التي أجريت على البشر والحيوانات وأنبوب الاختبار أن تناول كمية أكبر من الفاكهة يمكن أن يرتبط بزيادة كثافة المعادن في العظام وانخفاض خطر الإصابة بهشاشة العظام





التفاح يعزز وظائف المخ





تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن تناول التفاح يمكن أن يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي ، ومنع التدهور العقلي ، وعلامات الشيخوخة البطيئة.





التفاح يحمي من الربو





تشير الدراسات إلى أن زيادة تناول التفاح قد تكون مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالربو .





التفاح يقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري





وفقًا لمراجعة كبيرة ، فإن تناول تفاحة واحدة يوميًا كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 28 ٪ ، مقارنة بعدم تناول أي تفاحة على الإطلاق .