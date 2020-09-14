فوائد مذهلة لتناول التفاح الأخضر أثناء الريجيم .. الشعور بالشبع أبرزها

وتابع القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، أن التفاح بشكل عام له العديد من الفوائد، و

بشكل خاص له فوائد تميزه عن باقي الفواكه الاخرى، ولكن يجب ان

نأكله

بكميات معتدلة

، وفيما يلي سنقوم بحصر فوائد التفاح الأخضر، وتشمل :