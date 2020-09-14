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فوائد مذهلة لتناول التفاح الأخضر أثناء الريجيم .. الشعور بالشبع أبرزها

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:02 م
فوائد مذهلة لتناول
فوائد مذهلة لتناول التفاح الأخضر أثناء الرجيم
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آية التيجي
يعتبر التفاح من أكثر أنواع الفواكه استهلاكًا في جميع أنحاء العالم خاصةً في فصلي الشتاء والصيف؛ حيث يرتبط التفاح الأخضر تناوله أثناء اتباع حمية غذائية صحية، وذلك لأنه يعطي إحساس بالشبع لفترات طويلة، بخلاف الفيتامينات التي يمد بها الجسم خلال فترة الرجيم، بالإضافة إلى سعراته الحرارية القليلة.

وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، ان التفاح الأخضر من أكثر الفواكه التي يمكن تناولها خلال فترة الرجيم، ولكن لا يجب الإكثار من تناولها، وذلك لانها كباقي الخضروات والفواكه تحمل السعرات الحرارية، حيث يجب تناوله في حدود السعرات الحرارية المناسبة لكل جسم.

وتابع القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، أن التفاح بشكل عام له العديد من الفوائد، والتفاح الأخضر بشكل خاص له فوائد تميزه عن باقي الفواكه الاخرى، ولكن يجب ان نأكله بكميات معتدلة، وفيما يلي سنقوم بحصر فوائد التفاح الأخضر، وتشمل :

1- التفاح الأخضر يحتوي على كميات أقل في السكر من التفاح الأحمر.

2- التفاح الأخضر أقل في السعرات الحرارية والكربوهيدرات بنسبة ١٠%عن التفاح الأحمر.

3- يحتوي التفاح بجميع أنواعه على نسبة عالية من الألياف والماء والتي تساعد على إنقاص الوزن وتقليل الكوليسترول في الدم والشعور بالشبع.

4- يحتوي التفاح الأخضر أيضا على مضادات أكسدة، مثل: فيتامين ج.

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