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محافظات

محافظ الغربية يترأس غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لمتابعة انتخابات الإعادة بمجلس النواب

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:59 ص
صدى البلد
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احمد علي
ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، وذلك لمتابعة سير العملية الإنتخابية لمرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب في يومها الأول وذلك بحضور اللواء عصام الشيخ ممثل وزارة الدفاع ، اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، العقيد أيمن فكري المستشار العسكري بالغربية، وكافة الجهات الأمنية والخدمية، حيث تم التأكد من تواجد جميع القضاة والمستشارين والموظفين في اللجان العامة والفرعية .

وأوضح المحافظ أنه تم فتح جميع اللجان لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في ميعادها المحدد، مشيرًا إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية على مدار يومي الانتخاب وتواصلها مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن المديريات وكافة الأجهزة المعنية داخل نطاق المحافظة.

يذكر أن محافظة الغربية يتنافس بها ٢٨ مرشح فردي على ١٤ مقعد ، وذلك داخل ٦٦١ مقر انتخاب بها ١١٥٩ لجنة فرعية تحتوى على ٣ مليون و ٤٥١ ألف و ٣٣١ صوت انتخابي.

وجدير بالذكر أن محافظ الغربية أعلن عن تلقي ١٣٩ ألف و ٥٤٦ طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٨٨٩ مليون و ٥٨٤ ألف جنيه، وذلك عقب مد فترة التصالح لنهاية العام الجاري، حرصًا على تقنين أوضاع أكبر عدد من المواطنين.

وأوضح المحافظ أن مد فترة التصالح حتى نهاية العام سيزيد من عدد المواطنين الراغبين في التصالح خاصة أن المحافظة قد قدمت كافة التسهيلات من أجل حث المواطنين الجادين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪ ، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى ب ٥٠ جنيه في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى ٣١ / ١٢ /٢٠٢٠، مؤكدًا أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.
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