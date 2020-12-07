حليف لا غنى عنه.. مارين لوبان ترحب بزيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا

رحبت رئيسة حزب التجمع الوطني في فرنسا، مارين لوبان، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى باريس، مؤكدة أن مصر "حليف لا غنى عنه" لفرنسا.





ووصفت لوبان في تغريدة على موقع "تويتر"، مصر بـ"قطب الاستقرار في المنطقة"، وذلك بعد استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره الرئيس السيسي في قصر الإليزيه.





وقالت المرشحة السابقة لانتخابات الرئاسة الفرنسية إن مصر في عهد الرئيس السيسي والتي أطاحت بجماعة الإخوان من الحكم، يجب أن تكون حليفا لا غنى عنه بالنسبة لفرنسا خاصة في الملف الليبي ومواجهة الاستفزازات التركية، وكذلك في مكافحة الإرهاب.





ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين إلى قصر الاليزيه، وكان فى استقباله نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.





وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي، قال ماكرون، إن آخر زيارة له لمصر كانت في يناير 2019، مؤكدا أن العلاقة بين البلدين القاهرة وباريس قوية ومستمرة رغم كل التحديات التي واجتهما أو الاختلاف في وجهات النظر الفترة الماضية.





وأضاف أن المباحثات المستمرة بين البلدين وتشهد التطبيع الإستراتيجي بما يهدف إلى تحقيق مصلحة مصر وفرنسا.





وشدد على أنهما يسيران في الاتجاه الصحيح لحل الأزمة الليبية ومشكلة البحر المتوسط، والتصدي لأي محاولة من الدول الأخرى لاختراق أمن دول البحر المتوسط، مصرا على إرادة فرنسا في وقف إطلاق النار بالنسبة لملف ليبيبا.