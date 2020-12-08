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بين الناس

أهالي زاوية عبود في كفر الدوار يطالبون بتنفيذ قرار هدم منزل معرض للانهيار منذ 2014.. صور

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث أهالي مركز كفر الدوار زاوية عبود التابعة لمحافظة البحيرة، في رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس"بموقع "صدى البلد"؛ من وجود منزل آيل للسقوط يعرض سكان المنطقة للخطر.

قال الأهالى فى رسالتهم: العقار بحالة سيئة للغاية ويتساقط منه أجزاء علمًا بأن هذا العقار آيل للسقوط وله قرار إزالة ورخصة هدم منذ عام 2014 ولم يتم اتخاذ أي إجراءات بسبب تقاعس المسؤولين عن التنفيذ.

وأضافوا : علما بأن هذا العقار قد تم استخراج شهادة الاشراف الهندسى بهدم العقار وقد أرسلت إلى النائب العام المستشار النائب العام وتفضل مشكورا وكلف وكيل النائب العام حسام الدين بك السقا في البحيرة مركز كفر الدوار ولكن بعد ذلك تم نقله ولم يتم اتخاذ أي إجراءات منذ ذلك الوقت، مناشدين المسئولين الحضور للمعاينة فى أسرع وقت ممكن النظر إلى سكان هذه المنطقة بعين الرحمة، واتخاذ قرار تنفيذ الهدم  للحفاظ على أرواح سكان المنطقة.  

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
01277147132
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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