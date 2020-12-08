ساوثهمبتون يفوز على برايتون 2-1 في الدوري الإنجليزي





افتتح باسكال جروس التسجيل لـ برايتون في الدقيقة 26 من ضربة جزاء، لكن الدنماركي فيستجارد عادل النتيجة لـ ساوثهمبتون في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.





وفي الشوط الثاني، أحرز داني إنجز الهدف الثاني لـ ساوثهمبتون في الدقيقة 81 من ضربة جزاء، ليقود فريقه لتحقيق نقاط المباراة.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ساوثهمبتون للنقطة 20 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد عند 10 نقاط في المركز السادس عشر.

فاز فريق ساوثهمبتون على نظيره برايتون أند هاف ألبيون بهدفين مقابل هدف، في الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.