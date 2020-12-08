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رياضة

ساوثهمبتون يفوز على برايتون 2-1 في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:23 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز فريق ساوثهمبتون على نظيره برايتون أند هاف ألبيون بهدفين مقابل هدف، في الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

افتتح باسكال جروس التسجيل لـ برايتون في الدقيقة 26 من ضربة جزاء، لكن الدنماركي فيستجارد عادل النتيجة لـ ساوثهمبتون في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، أحرز داني إنجز الهدف الثاني لـ ساوثهمبتون في الدقيقة 81 من ضربة جزاء، ليقود فريقه لتحقيق نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ساوثهمبتون للنقطة 20 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد عند 10 نقاط في المركز السادس عشر.
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