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أخبار العالم

زار مصر واشتهر بالعراق.. أول وزير دفاع أمريكي من أصول إفريقية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:16 ص
وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي الجديد
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شريف سيد
كشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، اليوم، الثلاثاء، عن عزم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اختيار الجنرال الأمريكي المتقاعد لويد اوستن، ليكون أول وزير دفاع أمريكي من أصول أمريكية. 

*ولد أوستن عام 1953 في الأباما، ونشأ في جورجيا، حيث تخرج من الأكاديمية العسكرية الأمريكية عام 1975. 

*شارك أوستن في الغزو الأمريكي على العراق عام 2003، وفي الفترة من سبتمبر 2003 إلى أغسطس 2005 كان له مهمة في أفغانستان، ثم العودة إلى الولايات المتحدة. 

*2008 أصبح أوستن ثاني أكبر رتبة في العراق، حيث تولى قيادة فيلق متعدد الجنسيات في العراق، وشارك في عمليات عدة هناك. 

*في 2010 أصبح أوستن القائد العام للقوات الأمريكية في العراق، وغادر العراق في عام 2011 مع آخرين. 

*عام 2011 ترشح أوستن لمنصب نائب رئيس أركان الجيش الأمريكي، ليتولى المنصب في يناير عام 2012، وكان له إسهامات عدة لصالح الجنود. 

*عام 2012 أعلنت البنتاجون ترشيح أوستن لقيادة القيادة المركزية الأمريكية، ليصبح قائدها في مارس عام 2013. 

*عام 2016 تقاعد أوستن من الجيش الأمريكي في حفل كبير. 

*زار لويد أوستن مصر أثناء قيادة القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط عدة مرات، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقادة القوات المسلحة المصرية.  
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