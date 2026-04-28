اللواء أحمد العوضي: تحديات المشروع تتطلب العمل بروح الفريق بين الحكومة والبرلمان والأحزاب

قال اللواء أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ، والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إن التأمين الصحي الشامل أحد أهم المشروعات القومية التي تمس حاضر ومستقبل صحة المصريين وتدعم مسيرة التنمية المستدامة وهو لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة استراتيجية تفرضها التحديات الصحية والاقتصادية ويعكس تحولا جوهريا في دور الدولة من مقدم خدمة تقليدي إلى منظم وممول ورقيب يضمن الجودة والكفاءة وتكافؤ الفرص، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعد فلسفة حديثة تقوم على فصل الخدمة عن التمويل والرقابة يمارسها المنافسة الإيحائية ويرفع مستوى.

جاء ذلك خلال فاعليات الجلسة النقاشية للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب بعنوان التأمين الصحي الشامل .. مستقبل صحة مصر والتي تنعقد بحضور الدكتور احمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.

حضر اللقاء النائب الدكتور أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، ونائب رئيس الحزب، والنائب الدكتور محمد أسعد، وكيل لجنة الشؤون العربية ومساعد رئيس الحزب، واللواء النائب مصطفى شوكت، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، والنائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائب سمير الخولي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب،، والنائب أحمد عبد المعبود، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، والنائب أحمد الأشموني، أمين سر لجنة السياحة والطيران.

وأكد العوضي أن الدولة قطعت شوطاً مهما في تطبيق المنظومة بدءا من محافظات المرحلة الاولى وهو ما يعكس إرادة سياسية واضحة لوضع صحة المواطن على رأس أولوياتها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك تحديات تتطلب العمل بروح الفريق بين الحكومة والبرلمان والأحزاب .

وأضاف وكيل مجلس الشيوخ أن من هذه التحديات ضمان التمويل المستدام دون التأثير على جودة الخدمة، والتوسع في البنية التحتية الصحية، ورفع كفاءة المنشآت وتأهيل الكوادر، مع تعزيز التحول الرقمي لضمان كفاءة التشغيل والرقابة ونشر الوعي المجتمعي بأهميته.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن التأمين الصحي الشامل هو استثمار طويل الأجل في رأس المال البشري وهو الضمان الحقيقي لمجتمع أكثر صحة وقدرة على الأنتاج مؤكدا أن دور الحزب ونوابه دعم المشروع تشريعيا وتنفيذها ومجتمعيا وحزبيا مثمنا خطوات الدولة في هذا الصدد كونه استثمار حقيقي في الإنسان المصري.