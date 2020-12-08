ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التعبئة والإحصاء: ارتفاع قيمة عمليات الطرق والكبارى والأنفاق المنفذة بنسبة 31.5%

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:25 ص
قطاع التشييد والبناء
قطاع التشييد والبناء
Advertisements
آية الجارحي
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة  العامة  والإحصاء اليـــوم الثلاثاء النشرة  السنوية للإحصاء الخاصة بقطاع التشييد والبناء لشركات القطاع  العام/ الأعمال العام لعام 2017 / 2018.

وشملت أهم المؤشرات التي جاءت بالنشرة أن إجمالي قيمة ما تــم تنفيــذه مــن عمليــات بواســطة شركات القـطاع العام / الأعمال العام بلغ 32.4 مليار جنيه عام 2017/2018 فى مقـابل 27.1 مليار جنيه عام 2016/2017 بنسبة ارتفاع  قدرها 19.3%.

اقرأ أيضا:

كما بلــغ أجـمـالي قيـمة الطــرق والكباري والأنفاق 15.7  مليار جـنيه عــــام 2017/2018 مقـابـــل  11.9 مليـار جنيـه عــــام 2016 /2017 بنسبة ارتفاع قدرهــا 31.5٪ .

وبـلــغ إجــمـالـي قـيـمـــة مـحـطـات وشـبـكــات الكهربــاء والمـحـولات 445.6 مــليـــون جـنـيــه عـام 2017 /2018 مقابل 243.9 مليون جنيه عـام 2016/2017 بنسبة ارتفاع قدرها 82.6٪ . 

وبلغ إجمالي قيمة محطات وشبكات المجاري 4.2 مليار جنيه عام 2017/2018 مقابل 4.4 مليار جنيه عام 2016/2017 بنسبة انخفاض  قدرها 4.8٪ .

وكذا بلغ إجمالي قيمــــة المبــاني التعليميـــة 400.7 مليـون جنيه عام 2017/2018 مقابل 378.4 مليون جنيه عام 2016 /2017 بنسبة ارتفاع قدرها 5.9 ٪ .
  
وسجلت إجمالي قيمة المباني الصناعية نحو 220.6 مليون جنيه عام 2017/2018 مقابل 111.8 مليون جنيه عام 2016/2017 بنسبة ارتفاع قدرها 97.3٪.

كما بلـغ إجمالي قيمــة المبــاني الصحيـــة 316.2 مليــون جنيــه عـام 2017/2018 مقابـل 432.7 مليــون جنيه عام 2016/2017 عـام 2016/2017   بنسبة انخفاض قدرها  26.9 ٪ .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة أسعار سيارات إم جي MG اليوم في مصر .. صور

تويوتا تتعاون مع سوبارو لطرح سيارة SUV كهربائية جديدة..صور

للرجال فقط .. دراسة تكشف عن أفضل نظام غذائي