التعبئة والإحصاء: ارتفاع قيمة عمليات الطرق والكبارى والأنفاق المنفذة بنسبة 31.5%

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـــوم الثلاثاء النشرة السنوية للإحصاء الخاصة بقطاع التشييد والبناء لشركات القطاع العام/ الأعمال العام لعام 2017 / 2018.





وشملت أهم المؤشرات التي جاءت بالنشرة أن إجمالي قيمة ما تــم تنفيــذه مــن عمليــات بواســطة شركات القـطاع العام / الأعمال العام بلغ 32.4 مليار جنيه عام 2017/2018 فى مقـابل 27.1 مليار جنيه عام 2016/2017 بنسبة ارتفاع قدرها 19.3%.





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كما بلــغ أجـمـالي قيـمة الطــرق والكباري والأنفاق 15.7 مليار جـنيه عــــام 2017/2018 مقـابـــل 11.9 مليـار جنيـه عــــام 2016 /2017 بنسبة ارتفاع قدرهــا 31.5٪ .





وبـلــغ إجــمـالـي قـيـمـــة مـحـطـات وشـبـكــات الكهربــاء والمـحـولات 445.6 مــليـــون جـنـيــه عـام 2017 /2018 مقابل 243.9 مليون جنيه عـام 2016/2017 بنسبة ارتفاع قدرها 82.6٪ .





وبلغ إجمالي قيمة محطات وشبكات المجاري 4.2 مليار جنيه عام 2017/2018 مقابل 4.4 مليار جنيه عام 2016/2017 بنسبة انخفاض قدرها 4.8٪ .





وكذا بلغ إجمالي قيمــــة المبــاني التعليميـــة 400.7 مليـون جنيه عام 2017/2018 مقابل 378.4 مليون جنيه عام 2016 /2017 بنسبة ارتفاع قدرها 5.9 ٪ .

وسجلت إجمالي قيمة المباني الصناعية نحو 220.6 مليون جنيه عام 2017/2018 مقابل 111.8 مليون جنيه عام 2016/2017 بنسبة ارتفاع قدرها 97.3٪.



