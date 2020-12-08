اقتصاد السعودية.. أرامكو وبيكر هيوز تعلنان بدء الأعمال الإنشائية لمشروعٍ مواد غير معدنية

أعلنت أرامكو السعودية وشركة بيكر هيوز عن تأسيس شركة تصنيع الحلول غير المعدنية المبتكرة "نوفِل" في إطار مشروع مشترك بالمناصفة لتطوير مجموعة كبيرة من المنتجات غير المعدنية وتسويقها تجاريًا لاستخدامها في العديد من تطبيقات قطاع الطاقة.

ودشنت اليوم الأعمال الإنشائية في موقع المشروع، بحضور النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية أحمد السعدي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بيكر هيوز" لورينزو سيمونيلي، ويُعد هذا التدشين تنفيذًا لمذكرة تفاهم وقّعتها الشركتان في يوليو 2019م لتأسيس مشروع مشترك في مجال المواد غير المعدنية.

ويجري العمل على تطوير مرفق شركة "نوفِل" الجديد في مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك" بالمنطقة الشرقية التي تُعد أحد أضخم مشاريع الطاقة التي ستجعل من المملكة مركزًا عالميًا للطاقة والصناعة والتقنية على أرض مساحتها 50 كيلو متر مربعًا.

ويرتكز هذا التعاون على اتفاقية مساهمين أُبرمت بين الطرفين في شهر فبراير الماضي خلال فعاليات الدورة الخامسة من منتدى ومعرض برنامج أرامكو السعودية لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد "اكتفاء" تماشيًا مع استراتيجية الشركة في اغتنام الفرص الجديدة في المنتجات المشتقة من النفط الخام بما يكفل الاستفادة من مزايا الأداء والحدّ من الانبعاثات، كما يدعم هذا التعاون جهود المملكة الرامية لتوسيع نطاق المنظومة التجارية فيها، وتشجيع الاستثمار المحلي، وتوفير فرص عمل من خلال المرفق الجديد الذي يعد من الأعمال الجديدة والمبتكرة في قطاع ناشئ وواعد ويتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح السعدي، أن المنتجات غير المعدنية تعيد رسم ملامح القطاعات والمنتجات التي يتم الاعتماد عليها، لأنها تتمتع بمستوى أعلى من حيث الموثوقية والاقتصاد في التكلفة، فضلًا عما تنطوي عليه من فوائد مستدامة، لافتًا إلى أن الشراكة مع "بيكر هيوز" تعزز التزام أرامكو السعودية بتوسيع نطاق استخدام المواد غير المعدنية المبتكرة في أعمالها بما يرفع الكفاءة، ويحدّ من تكاليف الصيانة والاستبدال، مع الإسهام إيجابًا في التنمية الاقتصادية في المملكة من خلال توفير فرص العمل وتطوير الخبرات المحلية.

من جهته بين نائب الرئيس التنفيذي لمعدات حقول النفط في شركة "بيكر هيوز"، أن "بيكر هيوز" لديها خبرة في تطوير المنتجات غير المعدنية التي ستستفيد منها مجموعة من القطاعات، مشيرًا إلى أن رؤية أرامكو السعودية لتوسيع نطاق تطوير منتجاتها في المنطقة تتسق مع رؤية "بيكر هيوز" المتمثّلة في مساندة الابتكار والتصنيع في المملكة.

يُشار إلى أن المنتجات غير المعدنية تُستخدم في عدد من القطاعات بدءً بقطاع النفط الخام والغاز مرورًا بقطاعات السيارات والبناء والإنشاء، وصولًا إلى قطاعات التغليف ومصادر الطاقة المتجددة، وهذه المواد المتطورة، إلى جانب كونها أكثر استدامة، فإنها تتمتع بوزن أخف من نظيرتها التقليدية، بالإضافة إلى مقاومتها للتآكل الذي يعد من أكبر التحديات التي تؤثر على أداء المواد وتكاليف صيانتها.