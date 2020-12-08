تنسيقية الأحزاب: لم نرصد مخالفات في جولة إعادة انتخابات النواب.. والتزام بإجراءات مواجهة كورونا

قال محمد عبد العزيز مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعليقا على جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الثانية، إن غرفة العمليات تتابع سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة لانتخابات النواب.





وأضاف محمد عبد العزيز في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" لدينا 1500 متابع لسير العملية الانتخابية في مختلف المحافظات وهناك متابعين في كل دائرة انتخابية ".





وتابع محمد عبد العزيز:" اللجان فتحت ابوابها في موعدها ولم نرصد مخالفات تعكر صفو العملية الانتخابية ونزاهتها ، وهناك اتباع لكل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيرس كورونا داخل اللجان الانتخابية ".





واكمل محمد عبد العزيز :" اليوم الثاني من الانتخابات يشهد نشبة اقبال بشكل أكبر من اليوم الأول خاصة في الساعات الأخيرة من اليوم الثاني ".





ولفت محمد عبد العزيز:" نشهد زيادة في معدلات الاقبال على المقار الانتخابية ومن المتوقع استمرار توافد الناخبين حتى اغلاق باب الاقتراع "، مضيفا:" هناك اقبال ملحوظ من الشباب والسيدات في محافظات التي تجرى فيها جولة الإعادة في انتخابات النواب ".





وتنطلق، اليوم الثلاثاء، آخر أيام التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الثانية والأخيرة بانتخابات مجلس النواب، التي بدأت أمس الاثنين، في 13 محافظة تمهيدًا لإكمال عقد الفائزين في برلمان 2020.





وتجرى المنافسة في هذه الجولة بين 202 مرشح على 101 مقعد، على أن تعلن النتيجة النهائية لهذه الجولة يوم 14 ديسمبر.





وتيسيرا على الناخبين في الداخل، يستعرض "صدى البلد" 3 طرق للاستعلام عن اللجنة الانتخابية:





أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، 3 طرق للاستعلام عن عنوان وأرقام اللجان الانتخابية وأرقام الناخبين فى الكشوف، حتى يتمكن من التصويت فى انتخابات مجلس النواب.





1. ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الرسمى www.elections.eg





2. إرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومى على هاتف رقم 5151.





3. الاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن 141.





وسبق أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الجولة الأولى للمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان، والتى تضمنت فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في الدائرتين المخصصة لنظام القوائم بقطاع القاهرة وقطاع شرق الدلتا، وتمكن 41 مرشحا من حسم المقاعد بالنظام الفردى، وستجرى فى دوائر متبقية لـ 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.