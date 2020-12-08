بيان من جامعة سيناء حول وفاة طالب العلاج الطبيعي

أصدرت جامعة سيناء بيانا إعلاميا حول واقعة وفاة الطالب يوسف فياض الذي توفي متأثرا بفيروس كورونا.









وقالت الجامعة في بيانها: ننعي بمزيد من الحزن والأسى الطالب يوسف فياض بالفرقة الثانية- كلية العلاج الطبيعي- فرع القنطرة، ونقدم المواساة لأسرة الفقيد واسرة الجامعة.









وتؤكد الجامعة ان ما تم تداوله علي صفحات التواصل الاجتماعي غير حقيقى.









وتابعت: الطالب يوسف محمد فياض مقيد بالفرقة الثانية بكلية العلاج الطبيعي بالقنطرة وليس له علاقة من قريب او بعيد بكلية الصيدلة او عميدتها.









وقالت : حضر الطالب الفقيد يوم الخميس الموافق 26 نوفمبر والسبت 28 نوفمبر بداية اسبوع امتحانات منتصف الفصل الدراسي ، ولم يلاحظ عليه اي اعراض وفقا للاجراءات الاحترازية الصحية المطبقة بالجامعة.









ولم يقم الطالب بإبلاغ ادارة الكلية او ادارة الجامعة بأي معلومات حول هذا الخصوص.









وتواصل الطالب مع عضو هيئة التدريس منسق الارشاد الاكاديمي بالكليه يوم الاحد 29 نوفمبر عن طريق تطبيق الواتساب موضحا انه يعاني من اعراض برد فتم ابلاغه بضرورة الراحة في المنزل وعدم الحضور الى الجامعة، وعمل التحاليل اللازمة والمتابعة الطبية و سيتم تأجيل بقية امتحانات منتصف الفصل الدراسي لحين شفائه.









وأكدت ان الطالب لم يحضر الى الجامعة بعد يوم السبت 28 نوفمبر 2020.









وعلمت كلية علاج الطبيعي بالجامعة بوفاة الطالب صباح يوم الاثنين 7 ديسمبر اي بعد حوالى 10 ايام من اخر ظهور له بالجامعة، عن طريق بعض زملائه.









وتم التواصل المباشر بين عميدة الكليه و والد الطالب الفقيد، الذي افاد وفاته في احد المستشفيات وأبلغته بخالص التعازي للاسره .





وتؤكد جامعة سيناء على ما يلي:





إن الجامعة تقوم بالمتابعة المستمرة لكافة الاجراءات الاحترازية الصحية الممكنة وتحقيق التباعد الاجتماعي بين جميع منسوبي الجامعة، وعدم الانزلاق وراء الشائعات المغرضة والقذف باتهامات بدون حق لكلية العلاج الطبيعي على الرغم من تطبيقها لكافة الاجراءات الواجب اتباعها في هذه الحالات، بل وصل الامر الى تقديم النصحية للطالب الفقيد وطمأنته بالسماح له باستكمال الامتحانات بعد تعافيه. الجامعة ستتصدى بكل الطرق القانونية لاي محاولة للتشهير او التحريض ضدها بما يجافي الحقيقة.







