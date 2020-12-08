"يوتيوب" تدعم البث المباشر لمقاطع الفيديو المصورة بتقنية "إتش دي آر"

أعلنت شركة "يوتيوب" الأمريكية عن دعم منصتها الشهيرة لنشر ومشاركة مقاطع الفيديو "يوتيوب"، البث المباشر لمقاطع الفيديو المصورة بتقنية "المدى الديناميكي العالي" المعروفة اختصارا "إتش دي آر".





وكانت المنصة تدعم الفيديو المصور بتقنية "إتش دي آر" في محتوى الفيديو المسجل منذ عام 2016، لكنها الآن تسمح أيضا لمنشئي المحتوى بالاستفادة من التقنية الجديدة.





وتزعم "يويتوب" أنها أول منصة رئيسية تدعم المحتوى المباشر المصور بتقنية "المدى الديناميكي العالي"، مشيرة إلى أنها ستدعم المحتوى ذي المعيارين "إتش دي آر 10" و"إتش إل جي"، وتقول إنها تأمل أن توسع نطاق دعمها هذا في المستقبل.





وتسمح تقنية التصوير بـ "المدى الديناميكي العالي" للفيديوهات بإظهار مجموعة عريضة من الألوان ودرجات السطوع، مما يكشف عن المزيد من التفاصيل في مناطق الظلال والمناطق البارزة.