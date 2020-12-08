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رياضة

بحضور وزير الشباب والرياضة .. إعلان تفاصيل منافسات بطولة الرجل الحديدي

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:21 م
صدى البلد
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ريهام بكير - عبدالله هشام
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة، فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن استضافة مصر لبطولة الرجل الحديدى IRONMAN 70.3 العالمية. 

وتقام البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة  في سهل حشيش بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر في شهر نوفمبر العام المقبل 2021، ويتنافس فيها نحو 3 آلاف متسابق من مختلف الجنسيات، وهى بطولة مؤهلة إلى بطولة العالم بنيوزيلاندا. 

وشهد المؤتمر أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، وعدد من المسئولين عن تنظيم البطولة التي تعد واحدة من أقوى البطولات العالمية في مجال رياضات السباحة والدراجات والركض. 

وأكد وزير الشباب والرياضة على قدرة مصر على استضافة المؤتمرات والأحداث الرياضية الدولية، وتنظيمها على أعلى مستوى بفضل ما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانيات، مشيرًا إلى دور تلك الأحداث في تنشيط السياحة الرياضيه في مصر. 

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى تمتع مصر بالمعالم السياحية والأثرية والمحافظات الساحلية السياحية والتي تعد عوامل جذب قوية للفوز بحقوق استضافة الأحداث الكبرى، مشيرًا إلى حرص الدولة على نجاح تلك الأحداث بما يليق بمكانة وقدرة مصر.

وطالب الوزير بوجود مزيد من الروابط والكيانات الرياضية التى تسعى إلى نشر الرياضة داخل المجتمع من خلال إقامة الماراثونات الرياضية والمسابقات المختلفة في ضوء جعل الرياضة أسلوب حياة وهو النهج الذى تسعى وزارة الشباب والرياضة إلى تحقيقه بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتعد رياضة الترايثلون هي الرياضة الاسرع انتشارا في العالم في الاونة الاخيرة كما انها باتت تحظى باهتمام متزايد لدى الكثيرين حول العالم خاصة مسابقات المسافات الطويلة منها.

وتعتمد هذه اللعبة على التحمل وقوة اللياقة البدنية و سرعة التبديل بين كل مرحلة من مراحل اللعبة الثلاث

وانطلقت اللعبة لاول مرة عقب نداء ضابط البحرية الامريكي جون كولينز خلال حفل توزيع الجوائز لنادي يكيكي للسباحة قائلا من سيكون الرجل الحديدي ؟

ومن هنا بدأ طرح فكرة الجمع بين اصعب ثلاث سباقات للتحمل على الجزيرة في سباق واحد حيث قرروا اصدار التحدي لمعرفة من هم الاقوى السباحون ام الدراجون ام العدائون
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